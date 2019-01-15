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Спецпрокурор по «российскому делу» начал новое расследование в отношении Трампа 

Газета.Ru + ещё 24 7 часов назад
Фото: Reuters
Специальный прокурор по «российскому делу» Роберт Мюллер начал еще одно расследование в отношении президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The Daily Beast.
По данным издания, он заинтересовался обстоятельствами завтрака, который провел американский лидер 18 января 2017 года накануне инаугурации.
Как отмечается, на нем присутствовали около 60 человек. Среди них экс-глава комитета Палаты представителей по разведке Девин Нуньес и бывший советник президента по национальной безопасности Майкл Флинн, а также представители Саудовской Аравии, ОАЭ, Израиля, Дании, Японии и т.д.
Уточняется, что данная проверка является частью расследования в отношении расходов Трампа на инаугурацию. В частности, рассматривается версия о том, что взносы могли поступить от иностранных источников.
Ранее стало известно, что новый куратор «российского дела» скажет конгрессу о Мюллере.
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Ближний Восток , В мире , Конфликты , США , Роберт Мюллер , Майкл Флинн , Дональд Трамп
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