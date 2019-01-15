Спецпрокурор по «российскому делу» начал новое расследование в отношении Трампа

По данным издания, он заинтересовался обстоятельствами завтрака, который провел американский лидер 18 января 2017 года накануне инаугурации.

Как отмечается, на нем присутствовали около 60 человек. Среди них экс-глава комитета Палаты представителей по разведке Девин Нуньес и бывший советник президента по национальной безопасности Майкл Флинн , а также представители Саудовской Аравии, ОАЭ, Израиля, Дании, Японии и т.д.

Уточняется, что данная проверка является частью расследования в отношении расходов Трампа на инаугурацию. В частности, рассматривается версия о том, что взносы могли поступить от иностранных источников.

Ранее стало известно, что новый куратор «российского дела» скажет конгрессу о Мюллере.