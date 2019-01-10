Foreign Affairs: после ухода из Сирии Америке следует «сдать дела» России

Россия , согласно мнению, высказанному в статье Foreign Affairs, является наилучшим кандидатом, на то, чтобы обеспечить мир в Сирии . Авторы статьи Илан Голденберг и Николас Герас считают, что с выводом американских войск, именно у Москвы есть наибольшие шансы на то, чтобы не допустить новый подъем терроризма, обеспечить соглашение между курдами и Турцией , а также избежать ирано-израильской войны. Впрочем, по мнению авторов, существует риск того, что и российского влияния окажется недостаточно.

Решение Дональда Трампа о выводе американских войск из Сирии ошибочно, говорится в статье Foreign Affairs. Авторы статьи Илан Голденберг и Николас Герас считают, что если Трамп всё же завершит начатое, то ему необходимо будет удостовериться, что именно Россия (а не Иран , или Турция) заступит на место США и выработает политическое решение, которое предотвратит новый конфликт на востоке Сирии.

Говоря о рисках, которые может повлечь за собой вывод американских войск, авторы, в первую очередь, отмечают возможность возникновения вакуума безопасности, который рискует привести к возрождению ИГИЛ*. Кроме того, США бросают на произвол судьбу своего главного союзника — Сирийские демократические силы (СДС), которые, по плану американского командования, должны были стабилизировать восточную Сирию, после поражения исламистов. Также, уходом американцев, скорее всего, воспользуется Иран — для укрепления своих маршрутов поставок в регионе и для увеличения запасов ракет в западной Сирии.

Голденберг и Герас подчёркивают, что даже если Трамп передумает, или замедлит вывод войск, ущерб американским позициям в Сирии уже нанесён. Различные региональные игроки, включая ближайших арабских партнёров США, уже ведут себя так, словно американцы уже ушли. Это надо принять как данность и понять, как, в такой ситуации, наилучшим образом защитить интересы американской стороны.

По мнению авторов статьи, Вашингтону необходимо сосредоточиться на обеспечении перехода к мирному состоянию в восточной Сирии, потому что возможный после ухода американцев конфликт между Турцией и курдами на северо-востоке, или между суннитами из СДС и проправительственными сирийскими силами, будет иметь разрушительные последствия. Он создаст почву для процветания оставшихся террористов из ИГ , принесёт очередные тяготы мирному населению и подтолкнёт ещё большее количество людей к миграции в Иорданию, Ирак, Турцию и подконтрольную Асаду часть Сирии. Поэтому, лучший вариант для США — пролоббировать сделку между Асадом, СДС, Ираном, Россией и Турцией. При этом, Вашингтон должен осознавать лимиты своего влияния, учитывая факт вывода войск.

Авторы считают, что пусть Турция и является членом НАТО , она не является наилучшим кандидатом для поддержания стабильности в восточной Сирии, поскольку очень высока вероятность конфликта между Анкарой и курдами. Кроме того, маловероятно, что Турция будет бороться с оставшимися силами ИГИЛ, потому что они расположены далеко от турецкой границы. Ещё более худшим вариантом является Иран: его позиции в западной Сирии позволяют Корпусу стражей исламской революции (КСИР) и «Хезболле» угрожать Израилю ракетными ударами. С уходом США, Тегеран постарается занять как можно больше сирийской территории, чтобы оказывать ещё более сильное влияние на регион (это, в свою очередь, создаёт риск дальнейшего обострения ирано-израильского противостояния).

Именно поэтому, пишут Голденберг и Герас, Россия является наилучшим вариантом для политического урегулирования в Сирии. Москва не хочет допустить конфликта, ставшего бы почвой для возрождения ИГИЛ, а также стремится избежать крупномасштабной войны между Ираном и Израилем, поскольку она может подорвать российские успехи в Сирии. Большинство региональных игроков полагается на Россию, как на гаранта стабильности, и Москва не хочет терять этот статус.

Кроме того, Россия находится в наилучшей позиции для того, чтобы выработать соглашение между СДС, Асадом и Турцией, потому что Анкара вряд ли сможет договориться непосредственно с Дамаском, ввиду недостатка доверия.

Также важно, чтобы США передали России контроль над районом долины реки Евфрат, поделились с российскими силами данными о территориях, где по-прежнему остаются террористы ИГ и попросили Россию сделать своим приоритетом занятие этих территорий.

Авторы отмечают, что Вашингтону необходимо поддержать стремление Израиля ограничить иранское влияние путём ударов в Сирии: это, также, должно стимулировать Россию к поиску приемлемого для Тель-Авива решения. Кроме того, США должны заставить Россию придерживаться обязательств по удержанию «Хезболлы» на расстоянии от иорданской границы.

В заключение, Голденберг и Герас резюмируют, что решение о выводе войск США из Сирии принесёт негативные последствия, потому что оно резко ограничивает возможность Вашингтона влиять на происходящее в регионе. Авторы опасаются, что Россия не сможет эффективно бороться с ИГИЛ и не станет препятствовать намерению Турции развязать конфликт с курдами. Кроме того, они отмечают, что влияние Москвы на Тегеран ограничено, а значит, есть риск того, что Иран займёт ряд сирийских территорий и обострит обстановку в регионе.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.