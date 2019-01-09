В Турции россиянка участвует в выборах мэра Алании

Турции независимым кандидатом в мэры города Алании в провинции Анталия стала рожденная в России девушка. Об этом сообщает Hurriyet Daily News.

Кандидатом является Анастасия Петрова-Четинкая, которая родилась в Мурманске в 1983 году, в прошлом году после замужества получила гражданство Турции, где она жила почти восемь лет.

"Турция дала мне многое, и теперь пришло время вернуть долг. Алания это прекрасный город с невероятным потенциалом. Однако он также имеет несколько проблем, которые мы намерены решить", — заявила Петрова-Четинкая на своем аккаунте в соцсетях.

Она также добавила, что ее команда работает над более чем 40 проектами, о которых они намерены рассказать постепенно в ближайшее время.

Девушка планировала баллотироваться в мэры в течение трех лет.