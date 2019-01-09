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В Турции россиянка участвует в выборах мэра Алании 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
В Турции независимым кандидатом в мэры города Алании в провинции Анталия стала рожденная в России девушка. Об этом сообщает Hurriyet Daily News.
Кандидатом является Анастасия Петрова-Четинкая, которая родилась в Мурманске в 1983 году, в прошлом году после замужества получила гражданство Турции, где она жила почти восемь лет.
"Турция дала мне многое, и теперь пришло время вернуть долг. Алания это прекрасный город с невероятным потенциалом. Однако он также имеет несколько проблем, которые мы намерены решить", — заявила Петрова-Четинкая на своем аккаунте в соцсетях.
Она также добавила, что ее команда работает над более чем 40 проектами, о которых они намерены рассказать постепенно в ближайшее время.
Девушка планировала баллотироваться в мэры в течение трех лет.
Сообщается, что в 2014 году девушка российского происхождения Ирина Балчи стала членом муниципальной ассамблеи в Турции после того, как она была выдвинута в качестве кандидата от правящей Партии Справедливости и Развития в районе Коньяалты в Анталии.
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Ближний Восток , В мире , Партия справедливости и развития , Мурманск , Турция
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