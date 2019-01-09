Ближайшие союзники США в Сирии терпят крупнейшее поражение

Руководство США продолжает комментировать свое сенсационное решение конца прошлого года — вывести американские войска из Сирии . Это решение скажется далеко не только на позициях США. Не менее важно и то, что США, по сути, предали своих ближайших союзников в Сирии — курдов. Какая судьба ждет теперь сирийских курдов и на какие уступки Дамаску они будут вынуждены пойти?

Арабская газета Ash-Sharq al-Awsat сообщила, что курды предложили Москве и Дамаску план урегулирования. Он предполагает передачу сирийским властям контроля над северо-востоком взамен на признание право курдов на самоуправление. Параллельно этому войска Асада должны обеспечивать защиту сирийско-турецкой границы, то есть безопасность курдского населения. По сообщениям издания, Россия , в свою очередь, выступит гарантом этого соглашения.

Неожиданное, эмоциональное и, кажется, не вполне логичное решение Трампа застало врасплох практически всех. Как известно, 19 декабря хозяин Белого дома объявил о финише сирийской кампании Америки: ИГ (запрещена в РФ) уничтожена, и нет больше смысла оставаться в Сирии. Истеблишмент не смог сдержать гнева. На Трампа обрушились практически все: либералы, консерваторы, даже пацифисты и феминистки (курдская тема для них особый разговор). На следующий день в отставку подал влиятельный глава Пентагона , пользующийся незыблемым авторитетом в армии, четырехзвездный генерал Джеймс Маттис. Трамп не согласовывал свое решение ни с одним институтом. Госдепартамент ЦРУ и Пентагон находились в неведении.

Понять реакцию американских политиков несложно — исход американских войск окажет серьезное воздействие на положение дел в Арабской Республике. И ударит он в первую очередь по курдам — которые все последнее время были союзниками США в Сирии.

Как усиливались курды

До начала гражданской войны в Сирии курдам было несладко. В течение десятилетий они страдали от притеснений со стороны Асада, а еще раньше — его отца. Многие были лишены гражданства и права на частную собственность. Некоторые были изгнаны в пустыни (так освобождались территории для арабов). Курдские публикации были запрещены, а в школах было запрещено преподавание национального языка.

Парадоксально, но гражданская война дала курдам шанс. Со временем курды встали на ноги. Под их контролем или влиянием оказались такие важные города, как Манбидж Африн , Хасака, Ракка , Табка, Телль-Рифат.

Курды действительно усилились. Казалось, что они не будут выходить из естественного ареала своего существования и ограничатся только защитой курдских районов. Однако аппетит, как известно, приходит во время еды. Постепенно их влияние начало ощущаться в провинции Алеппо и Дейр-аз-Зор. Тем более, курды внесли существенный вклад в разгром террористов ИГ и сильно пострадали от суннитских радикалов. У них был повод, оправдание и поддержка. Во-первых, боевые отряды создали зоны безопасности вокруг зон, населенных курдами. Во-вторых, они банально мстили за 2014 год, тогда радикалы устраивали расправы над курдским населением. В ходе резни в Кобани был убит малолетний сын лидера сирийских курдов.

Американские войска, то есть около 2000 военных советников и морпехов, в настоящее время расквартированы в том числе на территории Сирийского Курдистана. Речь идет о провинции Хасака на северо-востоке. Со временем американцы создали там, как минимум, две военные базы. Американские инструкторы и советники получали самое современное вооружение и технику, которую передавали в том числе и курдам. Обучали и тренировали курдских бойцов. Со временем курдские подразделения SDF/YPG стали серьезным игроком и расширили свои территории на юг, запад и север, вплоть до сирийско-турецкой границы. Курды внесли серьезный вклад в освобождение сирийской столицы ИГ — Ракки. Сейчас этот город, да и в целом некоторая часть одноименной провинции находится под контролем курдских подразделений.

Обширная территория размером со среднее европейское государство начала управляться местными военизированными силами. Создавались администрации, проводились местные выборы, назначались управляющие районами и населенными пунктами. Кто-то даже говорил, что курды проводят общественный эксперимент и создают социум по лекалам Мюррея Букчина. Американский социолог был известен своими радикальными левыми, социальными и анархическими взглядами. Особые полномочия курды отдали сельским коммунам и самоуправлению на микроуровне. Многие важные управленческие посты были отданы женщинам. В 2016 году было объявлено о создании федерации под название Рожава. Четвертый по численности народ Ближнего Востока шел к широкой автономии.

Это злило многих. Естественно, Дамаск увидел в этом сепаратизм на этнической основе. Неприязнь усиливалась взаимной исторической и антропологической неприязнью арабов и курдов.

Летом 2018 года курды вели интенсивные переговоры с Дамаском. Последний затребовал сильные ослабления автономности и доступ к нефтяным объектам на северо-востоке (они оказались под контролем курдов). Переговоры не увенчались успехом. Курдам казалось, что Асад требует слишком многого. Тем более, тогда не было и намека, что американцы могут уйти из Сирии.

Не нравилось это русским и иранцам. Москва и Тегеран делали ставку на Дамаск, видели в официальных властях основного и единственного союзника, способного управлять всей территорией Сирии.

Понятны мотивы иранцев: история и неприязнь шиитов к курдам. Куда сложнее дать оценку российской политике на курдском направлении. Несколько лет Москва назад отказала в поддержке курдам. Солидная делегация курдов во главе с их лидером Салехом Муслимом приезжала в Москву. Примечательно, что это произошло до серьезных контактов курдов с американцами. То есть

в силу разных причин (идеология, история, география) курды сначала попросили помощи у русских, но получили однозначный отказ.

Разумеется, он был обоснован в первую очередь энергетическими и экономическими факторами. Москва всячески стремится завершить строительство газовых магистралей в Европу, да и торговые отношения с солидной Турцией не стоит списывать со счетов. Одним словом, Россия приняла решение. О правильности этого решения с точки зрения геополитики (с экономикой все понятно) можно будет судить через какое-то время. К слову, в середине декабря 2018 года курдская делегация также побывала в Москве. Однако ничего, кроме совета попросить помощи у Дамаска, курды от России не получили.

Иначе говоря, сирийских курдов «кинули» все. То есть вообще все. Последними в этой череде оказались, надо отдать им должное, американцы. Однако их действия окажутся самыми болезненными для курдского народа.

Интерес Турции

Откуда может исходить опасность для курдов — вопрос несерьезный, так как ответ на него очевидный. Разумеется, Турция рассматривает курдов на юге, по ту сторону турецко-сирийской границы, как угрозу национальной безопасности. В свою очередь, курдский национализм, стремление этого народа создать государственный очаг — экзистенциальная угроза для турецкой государственности. Анкара опасается усилившегося курдского фактора, рассматривает курдов Сирии в качестве террористов.

Словом, есть основания полагать, что турецкая армия или, как минимум, протурецкие группировки при поддержке Анкары могут начать наступление на приграничные города с целью оттеснить курдов вглубь Сирии. Есть еще один сценарий: авиаудары турецких ВВС на ключевые логистические и инфраструктурные позиции курдов на северо-востоке.

Турция оказалась в сложной ситуации. Бездействовать она не может. Уж очень глубока вера турецких стратегов в опасность, исходящую от курдов. Министр обороны Турции встретил новый год на границе с Сирией, заявив, что не допустит угрозы со стороны террористов.

Придется уступить

Так чем же обернется для курдов уход американцев из Сирии?

Вывод войск — дело в любом случае непростое. Трамп заявил, что «будем уходить из Сирии на протяжении определенного времени». По разным оценкам, этот процесс займет около четырех месяцев. К тому же глава Овального кабинета подчеркнул, что Вашингтон продолжит защищать курдов на территории Сирии.

Развязка уже близка и, скорее всего, через несколько месяцев станет ясно, куда повернут курды. Скорее всего, разворот будет в сторону Дамаска. Наверное, это меньшее из зол… Курды уже уступили Дамаску контроль над Манбиджем — и им придется пойти на дальнейшие уступки. Отдать арабские районы, которые являются зоной безопасности территории курдов. Дамаск также давно требует интеграцию части курдских бойцов в регулярную сирийскую армию. И, наконец, доступ к главному — к нефти на северо-востоке.