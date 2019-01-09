Экс-министра Израиля осудили на 11 лет за шпионаж в пользу Ирана

Бывший израильский министр Гонен Сегев в среду был осужден за шпионаж в пользу Ирана , сообщает газета Jerusalem Post.

Как пишет издание, адвокатам Сегева и стороне обвинения удалось заключить сделку о признании вины, по которой экс-министр должен быть приговорен к 11 годам тюремного заключения.

Сегев, который работал в правительстве в 1990-х годах, был арестован по подозрению в шпионаже в пользу Ирана в июне 2018 года. Арестовать бывшего министра спецслужбам удалось, когда он прилетел из Нигерии в Экваториальную Гвинею, а та отказала ему во въезде из-за криминального прошлого и выслала на родину на основании ордера израильской полиции.

Ранее сообщалось, что, по словам контразведчиков, Сегев, живший в последнее время в Нигерии, с 2012 года сотрудничал с иранской разведкой, снабжая ее разнообразной информацией об Израиле, которую добывал, используя свои старые связи.

Гонен Сегев был депутатом Кнессета с 1992 по 1996 годы. В течение полутора лет, с января 1995-го по июнь 1996-го, он совмещал парламентскую деятельность с работой на посту министра энергетики и национальных инфраструктур. В 2005 году Сегева осудили за контрабанду наркотиков из Нидерландов и подделку дипломатического паспорта, но уже в 2007-м выпустили на свободу.