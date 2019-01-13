В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев

Более тысячи беженцев вернулись в Сирию с территорий иностранных государств за прошедшие сутки, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев.

"За прошедшие сутки в САР с территорий иностранных государств возвратились 1 262 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" — 442 человека (женщин — 133, детей — 225), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" — 820 человек (женщин — 246, детей — 418)", — говорится в сообщении.

Также в места постоянного проживания внутри страны в течение суток возвратились 237 сирийских граждан. Отмечается, что из Идлибской зоны деэскалации вывод беженцев не осуществлялся.

Кроме того, инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки выполнили задачи по разминированию местности и объектов в Шаукатлии, Трунже, Рафиде, Ксейбе (провинция Эль-Кунейтра), Айн-Зате, Телль-Бисе (провинция Хомс), Эз-Зелафе (провинция Дамаск). Они разминировали 12,6 гектара территории, а также обнаружили и уничтожили 34 взрывоопасных предмета, в том числе два самодельных взрывных устройства.