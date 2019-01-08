Эрдоган объявил о победе над ИГ в Сирии

По словам Эрдогана, речь идёт о всеобъемлющей стратегии по искоренению причин радикализации. Она предусматривает создание стабилизационных сил с участием всех представителей сирийского общества под руководством Турции. Кроме того, управление территориями, которые контролируют Отряды народной самообороны, предлагается передать всенародно избранному совету.