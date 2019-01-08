Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эрдоган объявил о победе над ИГ в Сирии 

News.ru + ещё 3 41 минуту назад
Фото: Twitter
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о победе над террористической группировкой «Исламское государство» в Сирии (запрещена в России). Кроме того, турецкий лидер представил план по нормализации ситуации в арабской республике.
По словам Эрдогана, речь идёт о всеобъемлющей стратегии по искоренению причин радикализации. Она предусматривает создание стабилизационных сил с участием всех представителей сирийского общества под руководством Турции. Кроме того, управление территориями, которые контролируют Отряды народной самообороны, предлагается передать всенародно избранному совету.
Турецкий лидер также поддержал решение США о выводе войск из Сирии, однако выразил обеспокоенность тем, что некоторые страны могут продолжить вмешиваться во внутренние дела Сирии под предлогом борьбы с ИГ. Об этом говорится в статье Эрдогана, опубликованной в газете The New York Times.
News.ru: последние новости
Власти Турции сообщили о смерти российского капитана Умер легендарный министр обороны Израиля Моше Аренс У Сирии появилась надежда на объединение
Ближний Восток , Армия , В мире , Реджеп Эрдоган , Исламское государство , New York Times , Сирия , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США объяснили присутствие десанта в Черном море792
Волочкова эмигрировала из России328
Трамп готовит экстренное обращение к нации68
Он пил и бил жену, но спас мир от ядерной войны1
В Кремле объяснили появление пластыря на пальце Путина438
Видео
00:44
Путин выстрелил из пушки в Петербурге
Общество Политика
00:42
Франция выдала России беглого экс-министра
Криминал Происшествия
00:53
«Всем хватит»: кому достанутся деньги Криса Кельми
Шоу-бизнес Статьи
01:32
Подробности операции по спасению Вани в Магнитогорске
Происшествия Пожары
00:42
Нью-Йорк атаковали «зловещие небесные огни»
В мире США
00:44
США выставят Москве ультиматум
В мире Криминал
00:22
Ургант лишился волос
Шоу-бизнес Сделай сам
00:53
Раскрыты шокирующие подробности похорон Кельми
Шоу-бизнес
00:51
Врачи оценили состояние спасенного в Магнитогорске младенца
Происшествия
01:46
Шторм обрушил променад в Калининградской области
Общество Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение