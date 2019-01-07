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В Турции обнаружили тело капитана российского сухогруза 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: depositphotos.com
В Турции был обнаружен мертвым россиянин, капитан сухогруза Canopus Юрий Черкасов, сообщает ТАСС со ссылкой на генеральное консульство России в Стамбуле.
"По информации, полученной от турецких компетентных властей, поздно вечером 6 января на борту сухогруза Canopus в своей каюте был найден мертвым капитан судна гражданин России Юрий Черкасов. В этой связи сухогруз был пришвартован в порту "Кепез", — говорится в сообщении.
В консульстве отметили, что тело россиянина транспортировано в город Бурсу для проведения аутопсии.
Ранее пресс-атташе посольства России в Турции Ирина Касимова заявила, что россиян не было среди членов экипажа затонувшего у берегов Турции судна.
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Ближний Восток , В мире , Происшествия , Юрий Черкасов , ИТАР-ТАСС , Стамбул , Турция
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