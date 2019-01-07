Умер бывший министр обороны Израиля Моше Аренс

По информации издания, Аренс считался "политическим покровителем" действующего израильского премьера Биньямина Нетаньяху . Аренс трижды занимал пост министра обороны, а также в разные годы жизни возглавлял министерство иностранных дел Израиля и был послом Израиля в США.

Как подчеркивает издание, Аренс, который изучал инженерное дело в Массачусетском технологическом институте и авиационную технику в Калифорнийском технологическом институте, внес значительный вклад в авиационную промышленность Израиля.

Премьер-министр Нетаньяху отметил заслуги ушедшего из жизни политика, написав в своем Twitter, что Аренс "творил чудеса" на занимаемых им должностях.

Президент Израиля Реувен Ривлин , слова которого приводит газета, также назвал Аренса одним из самых выдающихся министров обороны и отметил, что тот "работал день и ночь для безопасности Израиля и его граждан".

По информации издания, Аренс ушел из политики после провала партии "Ликуд" на выборах 1992 года и лишь ненадолго вернулся в 1999 году. В последние годы жизни профессор Моше Аренс был колумнистом газеты Haaretz.