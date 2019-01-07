Поспешил с выводом: Трамп заявил, что не обещал быстрого ухода войск США из Сирии

Президент США Дональд Трамп отказался сообщить сроки вывода американских войск из Сирии . Он отметил, что изначально не обещал сделать это быстро. По словам советника Трампа по нацбезопасности Джона Болтона, решение об уходе американских военных зависит от ликвидации оставшихся сил «Исламского государства»* и реализации ряда политических решений. Ранее глава Белого дома объявил о победе над ИГ в САР и анонсировал вывод войск США из страны. Заявление раскритиковали как республиканцы, так и демократы. Высказывания Трампа декларативны и противоречат позиции американских военных, считают эксперты. По их мнению, ожидать, что присутствие Вашингтона в Сирии завершится в ближайшее время, не стоит.

Президент США Дональд Трамп отказался сообщить конкретные сроки вывода американских войск из Сирии.

«Мы выводим наши войска​​​. Я никогда не говорил, что это будет сделано очень быстро», — приводит РИА Новости слова Трампа.

Также о перспективах вывода войск из Сирии высказался советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон . По его словам, этот процесс зависит от ликвидации оставшихся сил «Исламского государства» и обеспечения безопасности сил самообороны курдов.

«Есть некоторые условия, которые мы хотим выполнить и от которых зависит вывод войск. График вытекает из политических решений, которые мы должны реализовать», — приводит слова Болтона The Associated Press (AP).

Кроме того, чиновник отметил важность обеспечения безопасности сил самообороны курдов, которые поддерживают США.

«Мы не думаем, что туркам следует предпринимать военные действия, не скоординированные и не согласованные полностью с США», — сказал Болтон.

Советник по нацбезопасности также заявил, что американские военные останутся на базе Эт-Танф на юге Сирии, чтобы противостоять «растущей активности Ирана в регионе». Юридическим основанием для этого шага, по словам Болтона, являются «конституционные полномочия» президента США.

Как отмечает The Associated Press, слова Болтона послужили первым официальным подтверждением того, что объявленный Трампом вывод американских войск из Сирии замедлился. Но сообщения о подобном развитии событий появлялись и до этого. Ранее телеканал NBC со ссылкой на собственные источники сообщал о планах Вашингтона оставить часть контингента на юге Сирии.

Напомним, в декабре Трамп объявил о победе над ИГ и анонсировал уход армии США из Сирии.

«Выход из Сирии не был неожиданным. Я проводил кампанию многие годы, и шесть месяцев назад, когда я публично хотел это сделать, я согласился остаться подольше. Россия, Иран, Сирия и другие являются местным врагом ИГ. Мы выполняли там работу. Время возвращаться домой и восстанавливаться», — сказал президент США.

Заявление Трампа об уходе из Сирии подверглось обширной критике, с которой выступили, в частности, представители Республиканской и Демократической партий. Кроме того, вскоре после заявления по Сирии Пентагон покинули несколько официальных лиц, в том числе министр обороны США Джеймс Мэттис, который объяснил своё решение разногласиями с президентом.

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«Соединённые Штаты присутствуют, скажем, в Афганистане уже сколько, 17 лет, и почти каждый год говорят о том, что они выводят оттуда свои войска. Пока они там присутствуют… Мы не видим признаков вывода американских войск пока, но допускаю, что это возможно. Тем более что мы двигаемся по пути политического урегулирования. Сейчас на повестке дня у нас стоит вопрос формирования конституционного комитета», — рассказал Путин в ходе прямой линии 20 декабря 2018 года.

«Американские лоббисты хотят продолжения войны»

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«Сразу, когда ещё только появилась эта информация, было ясно, что это такое заявление о намерениях, о желаниях, и как оно будет реализовано, было трудно сказать с самого начала… Поэтому сейчас он немного корректирует свою позицию», — отметил он в беседе с RT.

Первые заявления Трампа об уходе из Сирии стоит считать лишь декларацией, выполнение которой может быть под вопросом, считает политолог-американист Михаил Синельников-Оришак.

«Американцы всегда так поступают. Если они куда-то вошли, то остаются очень надолго», — считает эксперт.

«Американские лоббисты, в том числе военные, очень сильно хотят продолжения войны. Они во многом курируют частные военные компании, которые должны сменить регулярные войска», — сказал RT Судаков.

Он отметил, что объявление об уходе из Сирии должно было сопровождаться публикацией подробного графика, однако этого не произошло.

«Когда Трамп заявил, что войска США уходят из Сирии, это означало, что регулярные войска должны уйти согласно графику. Но сначала представляется график вывода войск, а потом объявляется о выводе войск. В Ираке было сделано именно так. Но в Ираке войска были тут же заменены частными военными компаниями», — говорит эксперт.

«В этом плане я гораздо больше доверяю Болтону, просто потому что его заявление укладывается в американскую концепцию… Сирия — ключевое государство на Ближнем Востоке. Ближний Восток всегда имел для США стратегическое значение», — заметил Синельников-Оришак.

Судаков подчеркнул, что накануне СМИ и эксперты в США активно обсуждали, нужно ли полностью уходить из Сирии.

«Большинство из них сошлись на том, что уйти, не оставив за собой частные военные компании, означает бросить все те миллиарды долларов, которые были потрачены, в руки русских. На этом фоне заявление Болтона выглядит логичным», — заключил Судаков.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.