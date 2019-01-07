Турция сообщила о смерти капитана-россиянина в районе Дарданелл

Как указал представитель генконсульства, по данным турецкой стороны, сухогруз "Канопус" плыл из Черного моря, прошел Босфор и двигался через Мраморное море в сторону пролива Дарданеллы.

"К береговой охране Турции поступило сообщение от судна, что капитан корабля Юрий Черкасов найден мертвым в собственной каюте. В данный момент судно находится в порту рядом с городом Чанаккале", — сказал собеседник агентства.

По словам дипломата, "сведения о смерти капитана корабля "Канопус" компетентные власти Турции подтверждают".

"По сведениям турецких органов, он гражданин РФ. Вместе с тем никаких обращений от родственников либо агента корабля нам не поступало на данный момент. По этой причине в настоящий момент точно подтвердить его гражданство и принадлежность к РФ не представляется возможным", — подчеркнул он, отметив, что причины смерти капитана пока неизвестны.

"Известно, что тело будет отправлено на аутопсию и по результатом, если в консульство поступит обращение об оформлении свидетельства о смерти, будем этот документ оформлять. При поступлении обращений об оказании помощи будем ее оказывать", — указал дипломат.