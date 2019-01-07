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Турция сообщила о смерти капитана-россиянина в районе Дарданелл 

РИА Новости + ещё 2 29 минут назад
Фото: РИА Новости
Власти Турции сообщили о смерти в районе пролива Дарданеллы капитана корабля "Канопус", который является гражданином РФ, сообщил РИА Новости дежурный дипломат генконсульства РФ в Стамбуле.
Как указал представитель генконсульства, по данным турецкой стороны, сухогруз "Канопус" плыл из Черного моря, прошел Босфор и двигался через Мраморное море в сторону пролива Дарданеллы.
"К береговой охране Турции поступило сообщение от судна, что капитан корабля Юрий Черкасов найден мертвым в собственной каюте. В данный момент судно находится в порту рядом с городом Чанаккале", — сказал собеседник агентства.
По словам дипломата, "сведения о смерти капитана корабля "Канопус" компетентные власти Турции подтверждают".
"По сведениям турецких органов, он гражданин РФ. Вместе с тем никаких обращений от родственников либо агента корабля нам не поступало на данный момент. По этой причине в настоящий момент точно подтвердить его гражданство и принадлежность к РФ не представляется возможным", — подчеркнул он, отметив, что причины смерти капитана пока неизвестны.
"Известно, что тело будет отправлено на аутопсию и по результатом, если в консульство поступит обращение об оформлении свидетельства о смерти, будем этот документ оформлять. При поступлении обращений об оказании помощи будем ее оказывать", — указал дипломат.
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Ближний Восток , В мире , Юрий Черкасов , РИА Новости , Стамбул , Турция
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