WP: Асад уже не «изгой», но до примирения с Западом ещё далеко

Для опального президента Сирии Башара Асада 2018 год закончился на мажорной ноте. В то время как президент Трамп решил вывести американские войска из Восточной Сирии, несколько арабских государств намекнули Дамаску, что они готовы к примирению, пишет The Washington Post.

В декабре президент Судана Омар Башир стал первым из лидеров арабских стран, посетивших Сирию с момента начала гражданской войны в 2011 году. Вскоре Объединённые арабские эмираты , ранее выступавшие против Асада, заявили, что они собираются восстановить отношения с Дамаском. Судя по всему, их примеру также последуют такие страны как Бахрейн Кувейт . Кроме того, учитывая, что Тунис возобновил прямое авиасообщение с Сирией, а Иордания восстановила с ней торговые отношения, многие наблюдатели считают, что «дни Асада как регионального изгоя сочтены».

В то же время Саудовская Аравия — главный спонсор сирийских повстанцев во время войны — также всё больше склоняется к тому, чтобы пересмотреть свою позицию по уходу Асада из власти, надеясь таким образом снизить зависимость Дамаска от своего регионального соперника Ирана . Более того, есть вероятность, что Лига арабских государств , которая исключила Сирию после «жестоких подавлений протестов» в 2011 году, вновь примет её в состав организации в 2019 году.

«Разумеется, Асад никогда не сталкивался с настоящей международной изоляцией — это одна из главных причин, почему он выжил, — оговаривается The Washington Post. — Жизненно важная помощь союзников Сирии России и Ирана хорошо задокументирована. Россия позаботилась о том, чтобы ООН не наложила на Дамаск санкции, как это было с Ираком Саддама Хуссейна. В то же время вместе с Ираном Москва обеспечивала Сирию помощью, заёмами и поддержкой, достаточной для функционирования государства и армии».

Бразилия, Индия, Китай и Как и многие другие незападные государства, остальные члены БРИКС Южная Африка ) не выдвигали требований по отставке Асада. Из числа этих стран наибольшую поддержку Сирии оказал Китай, который с 2011 года шесть раз накладывал вето на антиасадовские резолюции. В то же время связи с Дамаском сохраняла и Индия, так как в Дели опасались роста влияния исламистов, а также, вполне возможно, решили таким образом поощрить Сирию за её проиндийскую позицию по конфликту в Кашмире. Что касается Бразилии, то она отозвала своего посла в Сирии, однако сделала это скорее ради его безопасности, а не дипломатического сигнала.

По мнению издания, БРИКС и союзники Асада вряд ли сумеют предоставить Сирии $400 млрд, необходимых для восстановления разорённой Сирии. Китай — самая богатая из перечисленных стран — относится к этой идее без особого энтузиазма, в то время как у России и Ирана на это не хватит денег. Асад и его союзники признают, что восстановить страну можно только с финансовой помощью западных государств или стран Персидского залива — и именно поэтому улучшение отношений Дамаска с арабскими государствами так важно для Сирии.

Хотя возвращение Сирии в Лигу арабских государств принесёт ей финансовую выгоду, а также станет знаком того, что недруги Асада отказались от попыток его свергнуть, даже в арабском мире изоляция Дамаска была неполной. В частности, к санкциям отказались присоединиться Ливан и Ирак, а Иордания сохраняла в Сирии дипломатическое присутствие, даже несмотря на то, что внешнее политическое давление и война вынудили её приостановить торговлю и давать повстанцам убежище. Алжир, который в 90-х также столкнулся с восстаниями, выступил против исключения Сирии из Лиги арабских государств, параллельно обеспечив Сирию тайными каналами связи.

Несмотря на всё выше сказанное, путь к «полной реабилитации» Асада преграждают три крупных игрока: США, ЕС и Турция. Самым серьёзным препятствием, по всей видимости, являются США. Хотя «шокирующее решение» Трампа вывести из Сирии войска и подстегнуло Асада в его стремлении вернуть себе «каждую пядь» земли, Вашингтон свою политику по отношению к Дамаску, судя по всему, менять не намерен.

В тоже время произраильски и антиирански настроенные политики снижают вероятность снятия санкций с Дамаска в ближайшем времени практически до нуля. Подобные ограничения, которые касаются американских компаний и граждан, представляют для Дамаска проблему и отпугивают иностранных инвесторов.

Санкции ЕС также представляют проблему, однако они уступают по масштабам американским, а сами европейцы к Асаду настроены менее радикально. По сирийскому вопросу в ЕС единого мнения нет: Франция, Великобритания и Германия поддержали жёсткую позицию Вашингтона, однако некоторые южноевропейские государства сомневаются в правильности подобной политики.

В условиях, когда выживание Асада практически предрешено, голоса этих государств, на территории которых присутствует немало сирийских беженцев, будут становиться всё громче. Учитывая, что Великобритания выходит из ЕС, а в Германии находится 600 тыс. сирийцев, одной лишь Франции будет нелегко предотвратить сдвиг в европейской политике. Политика ЕС меняется очень медленно, и Брюссель будет по-прежнему пытаться связать постепенное снятие санкций с выполнением Сирией каких-либо условий. Хотя в конечном счёте это и приведёт к расколу межу ЕС и Вашингтоном по этому вопросу, Асаду всё равно придётся ещё немного подождать.

Более серьёзным препятствием для Дамаска остаётся Турция. Сирийская экономика, и особенно город Алеппо получат серьёзный импульс, если дорога в Турцию, которую ныне блокирует и Анкара, и протурецкие повстанцы в Идлибе, окажется открыта. Хотя Турция уже не требует ухода Асада, примирению препятствуют разногласия по трём спорным регионам.

Во-первых, после ухода США из Сирии Анкара и Дамаск могут схлестнуться за Восточную Сирию. Турки хотят вытеснить оттуда курдов, в то время как Сирия, по всей видимости, стремится с ними договориться, чтобы вернуть контроль над этой территорией. Многое в данной ситуации зависит от того, сможет ли Россия путём посредничества помочь сторонам добиться какой-либо сделки.

Во-вторых, камнем преткновения является провинция Идлиб, которая находится под защитой Турции, опасающейся, что в случае если Асад одержит верх над местными повстанцами, то её захлестнёт волна беженцев. В-третьих, часть Северной Сирии между Африном и Джерабулусом контролируется протурецкими силами, и Анкара отдавать этой район желанием не пылает.

«Эти проблемы вряд ли можно быстро решить. Даже если стороны достигнут некого соглашения по приграничной торговле и крупным дорогам, на нормализацию отношений у Турции и Сирии, судя по всему, уйдут годы», — считает The Washington Post.