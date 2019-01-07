Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Сирии снова открылись для паломников места библейской истории 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Ветхозаветные святые места Сирии снова открылись для паломничества мусульман и христиан, в частности, Пещера первой крови в Дамаске и гробница Авеля в мечети недалеко от столицы, которую в хороший день посещают до 1,5 тысячи человек, рассказал журналистам хранитель гробницы Фози Сакыр.
Согласно легенде, в Пещере первой крови (Магарат ад-Дамм) на горе Касьюн в Дамаске произошло первое в библейской истории убийство Каином своего брата Авеля (в исламской традиции — Хабиль). Его же могила, а вернее семиметровый саркофаг, почитаемый мусульманами, находится в шиитской мечети-мавзолее Наби Хабиль, построенной в конце XVI века в 50 километрах от Дамаска.
"Шесть лет назад, во время войны, этот объект был закрыт, но в прошлом году его открыли снова. Каждый день сюда приезжают порядка 300 туристов, но в пятницу, в выходной день и летом, может быть и до полутора тысяч", — рассказал журналистам Фози Сакыр, не оставивший это место, даже когда боевики были совсем рядом.
Он уточнил, что основу туристического потока к гробнице Авеля составляют паломники из Ирана.
Как рассказал, в свою очередь, хранитель Пещеры первой крови Мухаммад Мухлиф Мухаммад, комплекс нуждался в ремонте, перед тем, как снова открыть двери для туристов, которые должны преодолеть 600 ступеней в гору, чтобы оказаться в сакральном месте.
"Мы работали здесь 2 месяца, чтобы привести это место в порядок: убрали мусор, покрасили стены, провели электричество", — сказал Мухлиф Мухаммад.
По его словам, с началом мирной жизни люди стали приезжать сюда все чаще, и он рад этому.
Последние новости
Американские сенаторы признали Украину "неуправляемой проблемой" Дональд Трамп заявил, что может ввести чрезвычайное положение в США Западные СМИ: во что Путин превратил Россию к 2019 году
Комментарии
Ближний Восток , В мире , Дамаск , Сирия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Болтон выдвинул Турции ультиматум11
В Киеве назвали самое «болезненное» положение томоса450
Башаров покинул Россию после скандала69
«Мы не те русские, что прежде»
Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе1
Видео
00:42
Франция выдала России беглого экс-министра
Криминал Происшествия
«Всем хватит»: кому достанутся деньги Криса Кельми
Шоу-бизнес Статьи
01:32
Подробности операции по спасению Вани в Магнитогорске
Происшествия Пожары
00:42
Нью-Йорк атаковали «зловещие небесные огни»
В мире США
00:44
США выставят Москве ультиматум
В мире Криминал
00:22
Ургант лишился волос
Шоу-бизнес Сделай сам
00:53
Раскрыты шокирующие подробности похорон Кельми
Шоу-бизнес
00:51
Врачи оценили состояние спасенного в Магнитогорске младенца
Происшествия
01:46
Шторм обрушил променад в Калининградской области
Общество Погода
03:17
Опасная посадка A380 попала на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение