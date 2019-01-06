У Сирии появилась надежда на объединение

Сирийские курды договорились о передаче подконтрольных им территорий на севере страны официальному правительству. После выхода американских войск из долины Евфрата, следить за территорией на границе Сирии Турции будут военнослужащие из Дамаска . Курды согласились на такую передачу власти при условии самоуправления, и если гарантом сделки выступит Москва , сообщает газета al-Sharq al-Awsat.

Делегация курдов во главе с лидером отрядов самообороны Сипаном Хемо посетила Дамаск и Москву, где представила свой план. По оценкам политологов, пока что такой сценарий развития ситуации кажется наиболее благоприятным на фоне угрозы захвата части Сирии турецкими войсками.

Напомним, на северных территориях Сирии ранее появилось самопровозглашённое «государство» — Демократическая федерация Северной Сирии, или Сирийский Курдистан. Его создали представителя этнического меньшинства Сирии — курды, которые защищали свои территории от террористов организации «Исламское государство» (запрещена в России ).

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно озвучивал свои притязания на данную территорию, однако курды пользовались поддержкой США , их по факту защищали американские военные.

В декабре 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о выводе войск из Сирии. По некоторым данным, именно Эрдоган убедил Трампа решиться на этот шаг. А советник президента Трампа по национальной безопасности Джон Болтон недвусмысленно намекнул, что обеспечивать безопасность курдов готова Анкара. Американский полковник Дуглас Макгрегор назвал этот манёвр военной уловкой: дескать, теперь Россия разругается с Турцией и Сирией, которые начнут конфликтовать из-за раздела территорий.

Политолог, директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров в комментарии News.ru высказал мнение, что России стоит ждать «удара в спину» от Эрдогана, который не является столь уж надёжным другом Москвы. Доказательство тому — инцидент с уничтожением российского самолёта Су-24М.

Однако информация о том, что оппозиционно настроенные курды наконец-то договорились с сирийским правительством, меняет дело.

«Договоренность между курдами и Дамасков открывает новую страницу на пути к сирийскому урегулированию, при котором не будет никакой фрагментации страны», — отметил в беседе с News.ru старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Константин Труевцев.

По его словам, у курдов в сложившейся ситуации просто нет другого выхода, кроме как налаживать отношения с Дамаском. Для правительства Сирии восстановление контроля над долиной Евфрата — также один из наиболее насущных вопросов. Это очень важная территория, поскольку нам находятся месторождения нефти и газа, а также крупнейшая в стране гидроэлектростанция.

Доктор исторических наук и ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов оценивает наметившееся сотрудничество в позитивном ключе. Как заметил эксперт в интервью ФАН, что установление диалога между Дамаском и курдами способно восстановить единство страны.

«Хотя Турция и заявляла, что привержена принципу территориального единства Сирии, на деле ею демонстрируется другое», — отметил Долгов.

Между тем собеседник News.ru Константин Труевцев уверен, что Эрдоган не станет лезть в пекло, если курды заключат соглашение с Дамаском.

«Эрдоган склонен к различным экзотическим заявлениям. Но при этом он себя проявил в течение уже двух десятилетий как здравомыслящий политик. Он не будет рисковать», — полагает эксперт.

Труевцев напомнил, что турецкие войска пытались было взять под контроль сирийский город Манбидж, который, как казалось, был лёгкой добычей. Однако они отказались от этой идеи, когда курды передали контроль над городом Дамаску.