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Иран направит боевые корабли к берегам США 

ТК «Звезда» + ещё 2 1 час назад
Фото: Reuters
В составе флотилии будет новейший иранский эсминец «Саханд», спущенный на воду в начале декабря 2018 года.
Иранские боевые корабли собираются в поход в марте этого года. Флотилия будут направлена в Атлантический океан для несения боевого дежурства. Об этом заявил заместитель командующего ВМС Ирана адмирал Турадж Хосни Могаддам.
«По указанию верховного командования начнется поход иранских боевых кораблей в Атлантический океан», — приводит слова Моггадама агентство IRNA.
По словам военного, миссия может растянуться до пяти месяцев.
Отмечается, что в составе флотилии будет новейший иранский эсминец «Саханд», спущенный на воду в начале декабря 2018 года.
С 22 декабря 2018 года в Персидском заливе развертываются маневры ВМС США, в которых задействованы атомный авианосец John C. Stennis и ракетный крейсер Mobile Bay, эсминцы Decatur и Mitscher, а также ударная атомная подлодка. Основной целью маневров является демонстрация Ирану военной мощи США.
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Комментарии
Ближний Восток , Армия , Оружие , ИА IRNA , Иран , США
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