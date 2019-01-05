Иран направит боевые корабли к берегам США

В составе флотилии будет новейший иранский эсминец «Саханд», спущенный на воду в начале декабря 2018 года.

Иранские боевые корабли собираются в поход в марте этого года. Флотилия будут направлена в Атлантический океан для несения боевого дежурства. Об этом заявил заместитель командующего ВМС Ирана адмирал Турадж Хосни Могаддам.

«По указанию верховного командования начнется поход иранских боевых кораблей в Атлантический океан», — приводит слова Моггадама агентство IRNA.

По словам военного, миссия может растянуться до пяти месяцев.

Отмечается, что в составе флотилии будет новейший иранский эсминец «Саханд», спущенный на воду в начале декабря 2018 года.

С 22 декабря 2018 года в Персидском заливе развертываются маневры ВМС США, в которых задействованы атомный авианосец John C. Stennis и ракетный крейсер Mobile Bay, эсминцы Decatur и Mitscher, а также ударная атомная подлодка. Основной целью маневров является демонстрация Ирану военной мощи США.