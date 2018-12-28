The National Interest: как Россия относится к уходу Мэттиса

The National Interest (США) , размышляя над решением президента США вывести войска из На самом деле Москва не прыгает от радости, считает эксперт, размышляя над решением президента США вывести войска из Сирии , что и заставило главу Пентагона подать в отставку. Он анализирует публикации российских СМИ по этому поводу, признает их объективность и констатирует, что теперь Сирия превратится в очень тяжелое бремя для России

После новостей о решении президента Дональда Трампа вывести всех американских военных из Сирии, внешнеполитические «ястребы» Вашингтона выступили с яростным протестом. К примеру, один лидер неоконсерваторов заявил, что «всего одним твитом Трамп уничтожает политику США на Ближнем Востоке». Автору этой статьи это кажется довольно странным выводом. Какую именно политику он уничтожает? В большей части этого региона царит хаос, а остальными территориями управляют жестокие диктаторы, готовые расчленять тела журналистов. Настоящего прогресса в процессе мирного урегулирования не было уже несколько десятилетий. Более того, США уже потеряли огромное количество денег и жизней американских солдат в трех последовательных неудачных войнах в этом регионе. Наконец, та «победа», которая была одержана путем сбрасывания управляемых бомб на «плохих парней в пикапах» (то есть ИГИЛ*), вряд ли может служить утешением. И никто уже не обращает внимания на то, что операции США в Сирии никогда не имели под собой законного основания — будь то требования международного права или конституции США. Общепринятое мнение гласит, что подобные рассуждения слишком замысловаты.

Единственный вывод, который вашингтонские «ястребы» могут сделать из ситуации в Сирии, заключается в том, что, если США покидают эту страну, это, разумеется, должно быть хорошо для России, верно? А если это хорошо для России, это, несомненно, плохо для Америки, верно? Однако и то, и другое неверно. За последние несколько дней я не заметил в российских СМИ практически никакого злорадства. Вероятнее всего, это объясняется тем, что многие россияне пытаются понять, в чем же заключается «победа» России — погибло столько людей, а ради чего? Ради чести вернуть мир и восстановить разрушенную «дыру» под названием Сирия? Даже если Москва не сможет «вытащить кролика из этой шляпы», жизнь сирийского народа, вероятнее всего, станет гораздо лучше, если гражданская война там наконец завершится — и неважно, под чьими флагами. В действительности, циничная позиция вашингтонских «ястребов», — что гражданская война в Сирии должна продолжаться бесконечно, — продиктована совершеннейшим бессердечием и нежеланием понять, в каком отчаянно тяжелом положении сейчас находятся сирийцы.

Более того, мы можем предположить, что те же внешнеполитические ястребы Вашингтона хотят, чтобы американские военные остались в Афганистане еще на 18 лет. Осторожного и честного генерала Джеймса Мэттиса (James Mattis) будет не хватать, но, может быть, он был слишком осторожным? На пике кризиса на Корейском полуострове эта осторожность была крайне необходимой, но как насчет пересмотра стратегии США в целом? Возможно, нет. Чтобы заглянуть за кулисы «новой холодной войны», стоит обратить внимание на то, как русские относятся к новостям об отставке Мэттиса. Действительно ли смена руководства Пентагона предоставляет Кремлю новые возможности для военной экспансии и для новых «вмешательств» в дела европейских стран и Ближнего Востока, как нас убеждают наши СМИ?

Статья в издании «Известия» объясняет некоторые мотивы американского президента, о которых американские СМИ, по всей видимости, забыли:

«Америке незачем там рисковать жизнями солдат и тратить миллионы долларов бюджетных средств».

Вполне возможно, автор этой статьи хотел, чтобы ее прочли лидеры его собственной страны, которые, в конце концов, увязли в сирийской трясине гораздо глубже. Далее автор статьи ссылается на одного своего британского собеседника, который объяснил, что Америка ведет переговоры о выводе войск с «Талибаном» *:

«В обмен на это Вашингтон рассчитывает сохранить в Афганистане три военные базы, необходимые Америке для противостояния влиянию Китая и России в регионе».

Это первое прямое упоминание, — которое я увидел в российской прессе, — о непосредственной связи между политикой в Афганистане и новой холодной войной, которая представляет собой весьма тревожную тенденцию. В этой статье приводятся слова исполнительного директора Российского совета по международным отношениям Андрея Кортунова . Он придерживается достаточно рациональной точки зрения, считая, что Мэттис «ограничивал агрессивные импульсы Трампа и избегал избыточного применения военной силы». Однако Кортунов также добавляет, чтобы Мэттис убеждал администрацию Трампа занять твердую позицию по Украине, НАТО и Афганистану.

Совете Федерации Кроме того, в этой статье приводится оценка главы комитета по международным делам Константина Косачева . Он признает, что отставку Мэттиса можно рассматривать как относительно «положительный сигнал», поскольку она может означать, что Трамп не был согласен со стремлением Мэттиса к конфронтационным отношениям с Россией и Китаем, и что президент, возможно, хочет пересмотреть вопрос о присутствии американских военных за рубежом. В этой статье, автор которой демонстрирует впечатляющее понимание американской политики, говорится, что всего несколько месяцев назад президент Трамп упрекал министра Мэттиса в том, что тот — «демократ». Автор статьи также указывает на вызывающую тревогу милитаризацию американского внешнеполитического мышления в тот период, когда Трамп правил вместе со «своими генералами», — период, который теперь, возможно, подходит к концу.

В конце статьи автор делает вывод о том, что нынешние маневры Трампа, возможно, представляют собой попытку заручиться поддержкой избирателей перед выборами 2020 года. Демонстрируя впечатляющую объективность, автор статьи пишет, что, хотя президент вполне может надеяться собрать команду единомышленников в ключевых вопросах политики, в то же время, теряя Мэттиса,

«Трамп, по сути, лишает себя возможности услышать нестандартное заключение или критическую оценку, а стало быть, в своих решениях будет все больше руководствоваться единоличным, подчас несколько однобоким мнением и рекомендациями советников».

В другой статье, опубликованной в « Независимой газете », тоже анализируется это высказывание Косачева. В этой статье также приводятся высказывания лидеров Конгресса США , включая сенатора Марка Уорнера (Mark Warner) и спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси (Nancy Pelosi). Как утверждается в статье, Уорнер называет отставку Мэттиса чем-то «страшным», а Пелоси отмечает, что «все мы должны быть обеспокоены в настоящее время». Затем приводится длинное высказывание сенатора Марко Рубио (Marco Rubio), который утверждает, что отставка главы Пентагона «совершенно ясно показывает, что ожидается ряд серьезных политических ошибок, которые поставят под угрозу нашу страну, нанесут ущерб нашим союзникам и расширят возможности противников». Хотя в этой статье отмечается, что России «придется действовать в Сирии, не оглядываясь на США», в ней нет указаний на то, что для Москвы это будет «победой». Создается впечатление, что в статье даже проскальзывает некий намек на ностальгию, и это является отражением идеи о том, что теперь Сирия превратится в очень тяжелое бремя для России.

Сирийская гражданская война вряд ли завершится в ближайшее время. Однако уход американских военных вполне может стать сигналом начала конца. Теперь наконец могут начаться серьезные дипломатические маневры главных игроков, которые многое поставили на карту, включая Турцию, Иран, Израиль, Саудовскую Аравия и, да, Россию. Тот факт, что Москва поддерживает достаточно хорошие рабочие отношение с каждым из этих региональных игроков, доказывает, что сейчас появился относительно неплохой шанс на мир. Даже если решение США не указывает непосредственным образом на мир, оно свидетельствует о том, что Вашингтон больше не будет играть роль «вредителя», и потому оно вписывается в известное правило врачей — «не навреди».

Нет практически никаких признаков того, что Москва способна навязать свою волю всему Ближнему Востоку, не говоря уже о конкретной ситуации в Сирии. Перед Кремлем сейчас стоит трудная задача, заключающаяся в необходимости работать со всеми региональными игроками. Американцы должны быть счастливы от того, что их солдаты возвращаются домой, что им больше не будет угрожать опасность, и что различные «маневры» в Сирии, которые обошлись Америке в сотни миллионов долларов, взятых из карманов налогоплательщиков, наконец подошли к концу. Будем надеяться, те же самые аргументы против мошенничества, растрат, нелегальности и второстепенных интересов США помогут американским лидерам принять еще одно смелое решение и положить конец дорогостоящей и провальной военной кампании Америки в Афганистане.

За последние два десятилетия в политике США на Ближнем Востоке было допущено слишком много ошибок, чтобы все их перечислить, — включая недавнюю серию грубых промахов касательно дела Хашогги. Однако американцам стоит обращать внимание на те редкие случаи, когда руководство страны принимало правильные решения. И в число этих редких случаев вошло решение Трампа немедленно завершить военную операцию США в Сирии.

* Запрещенные в России террористические организации