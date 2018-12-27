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Посольство ОАЭ возобновило работу в Сирии 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 10 42 минуты назад
Фото: Reuters
Посольство Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в Сирии возобновило работу в Дамаске, сообщили СМИ эмиратов.
«МИД объявляет, что возобновлена работа посольства государства ОАЭ в Дамаске. Временный поверенный в делах начал работу в здании посольства в братской Сирийской Арабской Республике с сегодняшнего дня», — сообщает государственное агентство ОАЭ WAM, передает РИА «Новости».
Отмечается, что посольство прекратило работу в Сирии в 2012 году.
В МИД ОАЭ добавили, что восстановление посольства свидетельствует о намерении «вернуть в привычное русло отношения между братскими странами» и «активизировать арабскую роль в поддержке независимости и суверенитета САР, единства ее территории, безопасности в регионе».
Флаг ОАЭ уже был поднят над зданием посольства.
«ОАЭ своим присутствием в Дамаске стремятся активизировать роль арабских стран в Сирии и указать на наличие арабских предложений, которые вносят положительный вклад в окончание войны и укрепляют возможности для мира и стабильности в Сирии», — прокомментировал глава МИД ОАЭ Анвар Гаргаш.
Он пояснил, что ОАЭ вернулись к дипломатической работе в Сирии после «тщательного изучения обстановки и наличия убежденности, что следующий этап требует присутствия арабских стран и их взаимодействия с сирийским досье в интересах Сирии, ее народа, суверенитета и территориальной целостности».
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о начале вывода американских войск из Сирии. Также американский лидер заявлял, что Саудовская Аравия выделит средства на восстановление САР.
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Ближний Восток , В мире , Дональд Трамп , МИД , РИА Новости , ОАЭ , Сирия
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