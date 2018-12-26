Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Турция стянула танки к Сирии 

Lenta.ru 38 минут назад
Фото: Reuters
Турция начала стягивать танки и бронетранспортеры к границе с Сирией. Об этом сообщает Daily Mail.
Как отмечается, правительственные силы запечатлели в нескольких населенных пунктах. В частности, они появились в городах Килис и Аль-Рай. Последний находится на сирийской территории непосредственно у границы.
Как передает Hurriyet, технику к южной границы свозили с начала недели и в том числе на поездах. Часть техники вошла в районы, которые контролируют поддерживающие Турцию повстанцы.
25 декабря глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара хочет начать операцию против террористов на сирийской территории как можно скорее.
Тогда же сообщалось, что сирийские военные появились неподалеку от города Манбидж, находящегося на севере страны и примерно в 25 километрах от границы с Турцией. В регион, контролируемый курдами, прибыли 40 пикапов, два танка, грузовые автомобили снабжения и бронетранспортеры.
12 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара в скором времени начнет новые военные операции против террористов на территории Сирии к востоку от реки Евфрат. К ним она причисляет представителей курдской партии «Демократический союз» (PYD) и YPG. Они сейчас контролируют районы на севере Сирии, их традиционно поддерживали США, в середине декабря объявившие о выводе своих войск.
В начале года Турция провела операцию «Оливковая ветвь» против формирований курдов в Африне.
Последние новости
На Украине отказались продлевать военное положение Заявившая о ненужности молодежи чиновница уволилась Объяснен ракетный удар Израиля по Сирии
Комментарии
Ближний Восток , Армия , Войска , Реджеп Эрдоган , Мевлют Чавушоглу , МИД Турции , Партия демократического союза , Килис , Сирия , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина ввела еще одни санкции против России
Недовольство Лукашенко, скандал на «Первом канале» и другие события дня13
Латвия обнаружила нового российского разведчика31
Российский паспорт могут изменить22
Порошенко собрался вернуть задержанных моряков58
Видео
01:20
Россия нашла объяснение ответному «удару» Украине
Политика Украина
01:56
Российский паспорт могут изменить
Общество
00:57
Латвия обнаружила нового российского разведчика
Прибалтика Армия
04:53
Донбассу предрекли «новый рецидив кровавой бойни»
Конфликты В мире
01:40
Названа дата нападения Украины на Россию
Конфликты Армия
02:44
Порошенко собрался вернуть задержанных моряков
Украина В мире
00:30
Малахов привел в бешенство Макаревича
Шоу-бизнес
04:53
Воюющий чеченец рассказал о борьбе против Путина
Украина Армия
13:36
Эстония решила отблагодарить Россию
Прибалтика В мире
00:48
Дочь Канделаки отчислили из МГУ
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение