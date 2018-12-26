Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эрдоган заявил об отражении кибератаки на штаб командования турецкой армии 

РИА Новости + ещё 2 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Турецкие специалисты успешно отразили кибератаку на один из штабов командования ВС Турции, заявил президент страны Тайип Эрдоган.
"Мы должны относиться к защите информации так же, как и к защите наших границ. Сегодня кибератаки и бреши в киберзащите являются основными угрозами национальной безопасности и безопасности персональных данных граждан. Программное обеспечение Ahtapot ("Осьминог"), разработанное в Турции, успешно предотвратило кибератаку на один из штабов командования наших ВС и включено в программу учений НАТО", — заявил Эрдоган на церемонии вручения наград ученым в Анкаре.
Последние новости
Норвежец объяснил, почему Запад должен признать Крым российским Россиянка, у которой после удаления груди изъяли детей, уехала Поклонская рассказала о парадоксе в развитии Крыма
Ближний Восток , Армия , НАТО , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина отменила военное положение и пожалела135
Недовольный Лукашенко и другие события дня25
Латвия обнаружила нового российского разведчика47
Российский паспорт могут изменить50
Украина ввела еще одни санкции против России101
Видео
01:20
Украина ввела еще одни санкции против России
Украина В мире
01:14
«Сдохнет тут же!»: Боярский прилюдно разнес жену
Шоу-бизнес
01:40
Украина отменила военное положение и пожалела
Украина Армия
01:20
Россия нашла объяснение ответному «удару» Украине
Политика Украина
02:18
Уфимская дознавательница вышла на работу
Общество Происшествия
01:56
Российский паспорт могут изменить
Общество
00:57
Латвия обнаружила нового российского разведчика
Прибалтика Армия
04:53
Донбассу предрекли «новый рецидив кровавой бойни»
Конфликты В мире
01:40
Названа дата нападения Украины на Россию
Конфликты Армия
02:44
Порошенко собрался вернуть задержанных моряков
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение