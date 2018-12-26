Израиль запретил выпускать террористов пораньше

Израильский парламент принял закон, запрещающий досрочное освобождение из тюрьмы людей, осужденных за терроризм. Об этом сообщает The Jerusalem Post в среду, 26 декабря.

«Сокращение срока наказания — это привилегия, которой террористы не заслуживают», — заявила депутат Кнессета Анат Берко.

Она была одним из инициаторов принятого законопроекта.

По словам другого парламентария Одеда Форера, это важный прецедент в борьбе с террором.

«Теперь все террористы знают, что у них нет надежды освободиться досрочно», — добавил он.

Согласно документу, осужденные за терроризм не смогут освободиться после отбывания двух третей срока, назначенного им судом. По закону это позволяется заключенным, которые раскаялись за время, проведенное в тюрьме.

Как отмечается, законопроект стал ответом на предложение министерства обороны Израиля сократить на треть наказания для террористов с хорошим поведением.