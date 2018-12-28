СМИ: организация Гюлена FETO признана террористической в Пакистане

Верховный суд Пакистана постановил в пятницу признать организацию исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена FETO террористической. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Решение суда и распоряжение внести соответствующие изменения в контртеррористическую доктрину направлены в МВД . В соответствии с вердиктом, все школы, относящиеся к движению Гюлена в Пакистане, будут переданы в ведение турецкого государственного "Фонда Маариф", который от имени Анкары реализует образовательные программы за пределами Турции.

15 июля 2016 года группа солдат и офицеров ВС Турции предприняла попытку государственного переворота. Основное противостояние развернулось в Стамбуле и Анкаре, погибли 250 человек, не считая путчистов, более двух тысяч получили ранения. В подготовке путча Анкара обвиняет постоянно проживающего в штате Пенсильвания Гюлена и связанную с ним FETO. Турция официально запросила Вашингтон выдать ей исламского проповедника. Также Анкара, пользуясь возможностями двусторонних договоренностей и международным законодательством, продолжает борьбу со связанными с FETO структурами в других странах.