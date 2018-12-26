Москва обеспокоена ударами Израиля по Сирии 

Москва серьезно озабочена как самим фактом нанесения Израилем ударов по Сирии, так и тем, как они были произведены, говорится в комментарии МИД РФ.
Минобороны РФ в среду заявило, что шесть самолетов F-16 израильских ВВС нанесли авиаудар по Сирии, создав тем самым прямую угрозу двум пассажирским самолетам. В ответ на авианалет сирийская ПВО уничтожила 14 из 16 израильских авиабомб. При попадании двух авиабомб Израиля по территории логистического центра 138 бригады сирийской армии были ранены трое сирийских военнослужащих.
Ранее сирийское государственное агентство SANA сообщило, что ВВС Израиля ночью провели ракетную атаку под Дамаском, большинство ракет были сбиты, пострадали трое сирийских военных, был поврежден склад боеприпасов. Эта атака стала беспрецедентно длительной — она продолжалась более 1,5 часов.