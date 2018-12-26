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Израиль бомбил Дамаск, когда на посадку заходили гражданские самолеты 

РИА Новости + ещё 1 14 минут назад
Фото: РИА Новости
Израиль наносил авиаудар по Сирии в момент, когда в аэропорты Бейрута и Дамаска заходили на посадку нероссийские гражданские лайнеры, заявил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Ранее сирийское государственное агентство SANA сообщило, что ВВС Израиля ночью провели ракетную атаку под Дамаском, большинство ракет были сбиты, пострадали трое сирийских военных, был поврежден склад боеприпасов. Эта атака стала беспрецедентно длительной — она продолжалась более 1,5 часов.
"Атака израильских ВВС совершалась в момент заходов на посадку гражданских лайнеров нероссийской принадлежности в аэропорты Бейрута (Ливан) и Дамаска (Сирия)", — сказал он.
Подчеркивается, что для предотвращения трагедии были установлены ограничения на применение сирийской армией средств ПВО и РЭБ, что "позволило авиадиспетчерам в Дамаске увести пассажирский самолет из опасного района и направить его на запасной аэродром Хмеймим".
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Комментарии
Ближний Восток , В мире , Игорь Конашенков , Министерство обороны , ИА SANA , Дамаск , Израиль , Сирия
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