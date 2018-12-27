Представитель сил безопасности Израиля подтвердил авиаобстрел САР

Сотрудник сил безопасности Израиля подтвердил факт атаки израильскими ВВС территории Сирии . Он рассказал, что авиаудар поразил иранский склад и логистические цели, используемые для передачи оружия движению "Хезболлах"

Также израильский военный назвал в числе пораженных целей сирийскую зенитную установку возле Дамаска, передает РИА Новости

Между тем израильтяне официально не признают и не отрицают причастность к авианалету на соседнюю страну.

По сведениям Минобороны РФ, 25 декабря шесть истребителей-бомбардировщиков F-16 ВВС Израиля нанесли удар управляемыми авиабомбами по окрестностям Дамаска. Сами самолеты при этом находились в воздушном пространстве Ливана и укрывались за двумя гражданскими лайнерами, заходившими на посадку в аэропорт сирийской столицы.

Сирийская сторона охарактеризовала этот удар как «самую масштабную израильскую атаку» после 17 сентября, когда был сбит Ил-20 ВВС РФ.