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Представитель сил безопасности Израиля подтвердил авиаобстрел САР 

Российская Газета + ещё 52 10 часов назад
Фото: ИноСМИ
Сотрудник сил безопасности Израиля подтвердил факт атаки израильскими ВВС территории Сирии. Он рассказал, что авиаудар поразил иранский склад и логистические цели, используемые для передачи оружия движению "Хезболлах".
Также израильский военный назвал в числе пораженных целей сирийскую зенитную установку возле Дамаска, передает РИА Новости.
Между тем израильтяне официально не признают и не отрицают причастность к авианалету на соседнюю страну.
По сведениям Минобороны РФ, 25 декабря шесть истребителей-бомбардировщиков F-16 ВВС Израиля нанесли удар управляемыми авиабомбами по окрестностям Дамаска. Сами самолеты при этом находились в воздушном пространстве Ливана и укрывались за двумя гражданскими лайнерами, заходившими на посадку в аэропорт сирийской столицы.
Сирийская сторона охарактеризовала этот удар как «самую масштабную израильскую атаку» после 17 сентября, когда был сбит Ил-20 ВВС РФ.
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Комментарии1
Ближний Восток , Армия , Войска , Оружие , Хезболла , РИА Новости , Израиль , Сирия
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