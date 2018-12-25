Medya Günlüğü: Турция купит С-400?

Medya Günlüğü (Турция) задает другой довольно неожиданный вопрос: будет ли Турция использовать ракеты после покупки? Не секрет, что и США , и НАТО настойчиво выступают против приобретения Турцией систем противовоздушной обороны у России . Если сделка по С-400 состоится, тогда впервые российские ракеты начнет использовать страна, входящая в НАТО. Но Дженк Башламыш иззадает другой довольно неожиданный вопрос: будет ли Турция использовать ракеты после покупки?

США зажгли зеленый свет возможной продаже Турции системы противовоздушной и противоракетной обороны «Пэтриот» (Patriot), что вызвало споры о будущем сделки по российским ракетам С-400.

В конце прошлого года Турция и Россия подписали соглашение о покупке четырех дивизионов систем противовоздушной обороны С-400, и за ракеты итоговой стоимостью два с половиной миллиарда долларов Анкара произвела авансовый платеж — по неофициальной информации — на сумму 100 миллионов долларов.

Не секрет, что и США, и НАТО настойчиво выступают против приобретения Турцией систем противовоздушной обороны у России. Если сделка по С-400 состоится, тогда впервые российские ракеты начнет использовать страна, входящая в НАТО (не считая Греции , разместившей на Крите С-300).

Западные представители говорят, что передача С-400 турецкой армии повлечет за собой ряд технических проблем и эти ракеты невозможно будет интегрировать с системами НАТО. Главная из проблем состоит в том, что российские системы идентифицируют вооружения и самолеты НАТО в качестве «врага». Поэтому необходимо изменение и адаптация их исходной системы опознавания «свой — чужой». С другой стороны, отдельную полемику вызывает вопрос о том, откуда будут исходить атаки, против которых Турция желает использовать эти ракеты.

Покупка ракет у России возникла на повестке дня в период, когда после попытки госпереворота в Турции 15 июля 2016 года отношения Турции с Западом и прежде всего с США стали напряженными и Анкара начала менять орбиту. На самом деле Турция в вопросе ракет сначала стучалась в двери Вашингтона. Не получив положительного ответа, Турция обратилась к Москве, и подписи были поставлены. В дальнейшем после возвращения пастора Эндрю Брансона (Andrew Brunson) в США в октябре этого года атмосфера кризиса, который долгое время господствовал на турецко-американской оси, стала рассеиваться, и отношения начали относительно улучшаться.

В силу того что США на прошлой неделе неожиданно сделали «разворот на 180 градусов», одобрив продажу Турции ракет «Пэтриот», которой они до настоящего времени противились, на повестке дня возник критический вопрос: Турция в последний момент откажется от покупки российских ракет, за которые она внесла авансовый платеж? Поначалу считалось, что Турция использует С-400 как козырь с целью оказать давление на США, не желающие продавать ей системы противовоздушной обороны, но после подписания соглашения с Москвой в прошлом году Анкара встала на путь, с которого трудно свернуть. Поставка ракет, производство которых уже началось, планируется в 2020 году, то есть всего через год. А США, изменившие свою позицию, давят на Анкару, убеждая ее в том, что, для того чтобы суметь купить «Пэтриоты» стоимостью три с половиной миллиарда долларов, она должна отказаться от С-400.

К настоящему моменту Турция и Россия растопили льды, возникшие в их отношениях после «самолетного кризиса», произошедшего в 2015 году, и прежде всего в Сирии начали действовать сообща. Хотя это сотрудничество опирается на тактические причины и, кажется, носит временный характер, в данный момент две страны нуждаются друг в друге. Скоропостижный отказ Турции от ракет С-400, за которые она внесла аванс, неизбежно будет истолкован как подчинение давлению Запада и в то же время возвращение на западную орбиту.

Конечно, две страны действуют так, как того требуют их интересы, но для Турции, которая ранее под давлением США отказалась от китайских ракет, сейчас сделать похожий попятный шаг относительно российских ракет, представляется сложным в силу объективных условий. Практически невозможно, чтобы такое неожиданное событие не имело негативных последствий для турецко-российских отношений, которые только начали преодолевать причиненный «самолетным инцидентом» урон и кризис доверия. Совершенно очевидно, что такое событие, которое поставит Россию в непростое положение в глазах мировой общественности, она не посчитает обычной отменой оружейной сделки и выработает особое отношение. Помимо всех этих фактов, Россия в отличие от США оставляет возможность для обсуждения таких вопросов, как передача технологий и совместное производство, а это одно из важнейших условий Анкары.

Хорошо, но что в таком случае будет?

Если не произойдет каких-либо неожиданных и из ряда вон выходящих событий, Турция купит ракеты С-400. Но пока неизвестен ответ на следующий вопрос: будет ли Турция использовать ракеты после покупки…