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В Кабуле силовики освободили заложников 

РИА Новости 50 минут назад
Фото: АР
Силовики освободили правительственное здание в Кабуле, которое захватили боевики, удерживавшие людей в заложниках, три преступника ликвидированы, погиб один полицейский, 16 человек пострадали, передает телеканал TOLO News.
Ранее сообщалось, что около здания министерства общественных работ в Кабуле произошло три взрыва. Нападавшие со стрельбой вошли на территорию правительственного здания и держали в нем людей в заложниках.
По словам представителя МВД Афганистана Нусрата Рахими, в результате нападения погиб один полицейский, трое боевиков, находящихся внутри здания, были ликвидированы, сообщает телеканал. Рахими отметил, что из здания эвакуированы все сотрудники — 310 человек. Правоохранительные силы продолжают зачищать территорию.
По меньшей мере 16 человек пострадали в результате взрывов и стрельбы, все они были доставлены в больницу, добавляет телеканал со ссылкой на представителя минздрава.
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Комментарии
Ближний Восток , В мире , Минздрав РФ , Кабул
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