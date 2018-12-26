Трамп поможет Путину привлечь саудовские деньги на восстановление Сирии

Трамп заявил, что Саудовская Аравия выделит средства на восстановление Сирии — вместо США, которые не только уходят из Сирии, но и не будут тратить деньги на ее возрождение. Помощь саудитов будет весьма кстати. Трамп поможет Путину выбить деньги из аравийских монархий — впрочем, саудиты и сами заинтересованы вкладывать в Сирию.

Не успел Трамп объявить о выводе американских войск из Сирии и получить за это от своих врагов-глобалистов очередную порцию упреков в том, что он подыгрывает Путину, как он нашел еще один повод показать американцам, как экономит их деньги. В понедельник вечером президент США написал в «Твиттере»:

«Саудовская Аравия сейчас согласилась потратить необходимые деньги, нужные, чтобы помочь восстановить Сирию, вместо Соединенных Штатов. Видите? Разве не прекрасно, когда богатейшие страны помогают в восстановлении своим соседям вместо Великой Страны, США, которая находится в 5000 миль оттуда. Спасибо Саудовской Аравии!»

Понятно, что Трамп и так не собирался вкладывать деньги в восстановление разрушенной семилетней войной Сирии — еще в августе он объявил о том, что «США прекращают эти несуразные ежегодные платежи в размере 230 миллионов долларов на развитие Сирии». Речь шла о деньгах, выделяемых для тех районов, где стояли американские войска — но Трамп уже тогда был нацелен на их вывод (который он проанонсировал еще весной). Тогда же Трамп объявил и о том, что «Саудовская Аравия и другие богатые страны на Ближнем Востоке начнут делать платежи вместо США. Я хочу развивать США, наши войска и страны, которые помогают нам».

Но в августе американские войска еще стояли в Сирии — и расходы на них, кстати, на два порядка превышали 230 миллионов. По данным CNBC, которая в сентябре этого года ссылалась на доклад Пентагона, с 2011 года США потратили на сирийскую операцию (понятно, что речь идет не только о войсках, но и о поставках оружия и подготовке повстанцев) 23,5 миллиарда. Астрономическая сумма? Нет, если сравнить с расходами на кампании в Ираке или Афганистане — хотя там, конечно, и масштабы американских операций и присутствия были совсем другие.

Так что если в августе слова Трампа о саудовских деньгах для Сирии не воспринимались слишком серьезно и актуально, то теперь, после того как американцы в ближайшие месяцы покинут Сирию и контроль над всей территорией страны перейдет в руки Дамаска (за исключением части Идлиба и тех приграничных районов на севере, где пока что будет стоять турецкая армия), вопрос восстановления Сирии и того, кто будет за него платить, становится более чем актуальным.

2019 год вообще станет годом торгов за право восстановления Сирии — и Саудовская Аравия будет играть в этом достаточно важную роль.

И речь пойдет вовсе не о тех суммах, которые пока что выделялись — ведь в том же августе, когда Трамп отказался платить 230 миллионов, Госдеп сообщил, что «ряд зарубежных союзников и партнеров США за период с апреля согласился выделить на стабилизацию в Сирии почти 300 миллионов долларов. Саудовская Аравия намерена предоставить 100 миллионов из этих средств, а ОАЭ — 50». Эти средства даже не капля в море — на восстановление Сирии требуются огромные суммы.

Еще год назад ООН оценивала его минимум в 250 миллиардов долларов. Президент Асад две недели назад заявил, что на восстановление мирной инфраструктуры в стране необходима сумма в размере от 250 до 400 миллиардов долларов и на это уйдет 10–15 лет. То есть уже понятно, что стране нужны будут ежегодные вливания в размере от 20 миллиардов долларов — огромные суммы по всем меркам. Однако если Сирию разрушали всем миром, то и восстанавливать ее придется точно так же, сообща.

Понятно, что будет принята некая программа восстановления Сирии — на уровне ООН. Большую роль в восстановлении будут играть и соседи Сирии — Иран (которому нужно закрепить свое влияние), Турция (которой нужно и влияние, и возвращение беженцев), Саудовская Аравия. Вопрос политического урегулирования, то есть достижения некоего соглашения о новой послевоенной власти, выборах и прочем, конечно, важен — без него международная программа не начнется. Но ускорить выработку и подписание этого соглашения будет очень сложно — дай бог, если это удастся сделать в течение следующего года. Между тем восстановление идет уже сейчас — и его нужно ускорять в том числе и для того, чтобы стабилизировать общую ситуацию не только в Сирии, но и в целом на Ближнем Востоке.

Россия уже неоднократно призывала все страны подключиться к процессу — еще прошлой осенью Владимир Путин сказал, что «мировому сообществу уже стоит задуматься о послевоенном восстановлении государства, о том, как, в каких формах, объемах оказать помощь». В августе этого года на встрече с Меркель президент России призвал Европу оказать помощь в восстановлении разрушенной инфраструктуры в Сирии, что будет способствовать возвращению беженцев. В октябре Путин снова вернулся к этой теме, заявив, что на повестке дня восстановление разрушенной экономики, инфраструктуры, возвращение на родину миллионов беженцев, что позволило бы снизить миграционную нагрузку на многие европейские страны:

«Рассчитываем, что помощь сирийцам в решении этих вопросов станет совместной задачей мирового сообщества».

И уже в середине ноября на саммите в Сингапуре Путин еще раз напомнил:

«Конечно, мировое сообщество, прежде всего Европа, если не хочет нового наплыва мигрантов, должно об этом подумать — избавиться от каких-то фобий и просто помочь сирийскому народу вне зависимости от политических пристрастий».

Россия готова к полноформатной работе по восстановлению инфраструктуры и рабочих мест, которая выгодна и России, и Сирии, отметил тогда Путин: «Там есть чем заниматься, в Сирии. И это касается не прямых бюджетных вложений».

Но и европейские страны в высшей степени заинтересованы в том, чтобы восстанавливать Сирию, сказал Путин — потому что только в случае восстановления страны можно ожидать полномасштабного возвращения людей в свои родные дома.

Европа пока что выжидает — думая, что в обмен на помощь в восстановлении можно будет требовать каких-то уступок от Путина и Асада. Немецкие политики, например, очень любят говорить о том, что «если мы, европейцы, будем участвовать в восстановлении Сирии, то мы должны воспринимать это как рычаг, дающий возможность влиять на послевоенный порядок» и «это не должно привести к тому, что мы восстановим разбомбленные Россией улицы, на которых приспешники Асада будут хватать возвращающихся беженцев для пыток в тюрьмах». Но проблема в том, что восстановление Сирии нужно в первую очередь самой Европе — чтобы решить хотя бы часть проблемы беженцев. Которые прибывают в нее уже даже не из самой Сирии — а из тех же лагерей беженцев, которые созданы для них на территории Турции. Точно так же в восстановлении Сирии нуждаются и ее арабские соседи — потому что им самим выгодно, чтобы у них под боком была мирная и богатая страна. А Сирия всегда была богатой страной — едва ли не самой богатой во всем арабском мире, если мерить не последними десятилетиями, когда в Аравии и у иракцев появились большие доходы от нефтяного и газового экспорта, а смотреть на столетия.

Поэтому, при всем нежелании Европы и саудитов с аравийскими монархиями «давать деньги Асаду», другого варианта у них просто нет: Асад никуда не уйдет, а участвовать в процессе восстановления хотят все. Не случайно неделю назад, выступая в Вашингтоне, спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что «восстановление этой страны, которое когда-нибудь случится, не может финансироваться только Асадом и его друзьями — Россией и Ираном. Оно должно спонсироваться всем международным сообществом до тех пор, пока мы не увидим политический процесс, который будет нас устраивать».

Политический процесс, который будет устраивать американцев и саудитов, они в Сирии не увидят, но арабские деньги на восстановление Сирии пойдут. Для того, чтобы заработать на этом в послевоенной Сирии как политический капитал — ведь финансировать будут в первую очередь те районы, где живут близкородственные или дружественные племена и кланы — так и вполне обычный капитал, финансовый. Потому что Сирия — это очень выгодный рынок, традиционное, на протяжении тысячелетий, перекрестье множества торговых путей и очень удобный вариант для будущих инфраструктурных проектов. Как газовых, так и транспортных. Например, в качестве части Нового шелкового пути. Теоретически один Китай с радостью восстановил бы всю разрушенную Сирию. Если бы имел на это карт-бланш и получил потом «контрольный пакет» в ее экономике. Но в этом не заинтересован ни Дамаск, ни соседи Сирии. Вообще за право восстанавливать Сирию будет идти очень жесткая экономическая война — между Саудовской Аравией, Катаром, Эмиратами, Ираном, Турцией, Китаем, да и немцы с французами подтянутся.

Конечно, для того, чтобы Сирия полностью восстановила свое исторически очень значимое место в регионе, необходимо достигнуть умиротворения в Ираке. Да и американцы должны наконец-то оставить в покое региональную сверхдержаву Иран. Но все это можно решить только в комплексе — и поэтому восстановление Сирии может стать хорошим поводом для строительства нового, мирного Ближнего Востока.