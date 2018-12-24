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Покупка ЗРК Patriot не помешает планам Турции по С-400, заявили в Анкаре 

РИА Новости + ещё 6 40 минут назад
Фото: РИА Новости
Анкара может купить американские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, но это не повлияет на ее намерение закупить российские ЗРК С-400, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.
Ранее агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности Пентагона сообщало, что госдепартамент США одобрил возможную сделку с Турцией по продаже систем противоракетной обороны Patriot с соответствующим оборудованием на общую сумму 3,5 миллиарда долларов. Турция запрашивала разрешение на закупку четырех комплектов c 20 пусковыми установками и 80 ракетами-перехватчиками.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возможная продажа Турции американских систем ПРО и поставка туда российских комплексов С-400 не являются связанными процессами, реализация контракта с Россией будет продолжена.
"Мы не закрываем двери перед Patriot, все зависит от цены, возможности передачи технологий, совместного производства и других четырех-пяти важных пунктов, мы их оценим. От России мы получили лучшие предложения. Если США предоставит нам хорошие условия, мы их тоже оценим. Но даже если мы договоримся, это предложение должен одобрить в конгресс. На поставки С-400 это никак не повиляет, они начнутся в 2019 году. Это не альтернатива, а два параллельных процесса", — сказал Калын на брифинге в Анкаре.
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Ближний Восток , Армия , Войска , Дмитрий Песков , Пентагон , Госдеп США , Анкара , Турция
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