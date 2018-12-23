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Стало известно об усилении Турцией границы с Сирией 

Деловая газета «Взгляд» 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Турция отправила подкрепление к границе с Сирией, в регион движутся около сотни транспортных средств и оружие, сообщает агентство Demiroren.
По данным агентства, турецкая колонна, включающая танки, гаубицы и автобусы со спецназом отправилась в пограничный район Килис, передает Reuters.
Сообщается, что часть военного оборудования и личного состава может быть размещена на постах вдоль границы, а часть — перемещена в Сирию в районе Эльбейли, который расположен в 45 километрах от северного сирийского города Манбидж.
В Reuters не смогли оперативно связаться с турецкими чиновниками и проверить причину подкрепления.
В пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщал, что решил отложить начало военной операции в Сирии после телефонного разговора с Трампом.
До этого Эрдоган говорил, что Анкара начнет военную операцию в сирийском Манбидже, если этот город не покинут курдские формирования.
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Ближний Восток , В мире , Реджеп Эрдоган , Reuters , Сирия , Турция
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