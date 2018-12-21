«Агент Дональд» и Пётр последний

Президент США Дональд Трамп заявил о скором (в течение трёх месяцев) выводе американских войск из Сирии . Этому заявлению можно было бы не придавать значения. Слишком многие в США (и даже в семье Трампа) против такого шага и слишком часто Трамп сегодня решал одно, а завтра передумывал и соглашался на диаметрально противоположное

Похоже, однако, что в данном случае мы имеем дело с продуманной стратегией, сломать которую окружению и оппонентам Трампа будет тяжело.

Вспомним, что предшествовало этому заявлению.

Во-первых, несмотря на то, что печально известные F-35 не летают и, судя по всему, уже никогда не полетят, после заявления США об отказе продавать туркам эти самолёты из-за покупки последними комплекса С-400 Эрдоган не предложил Америке подавиться своими никому не нужными самолётами. Турция вполне могла начать с США тяжбу о возврате 700 миллионов долларов, вложенных ею в создание самолёта, выплате неустойки и закупить на эти деньги те же российские Су-35. То-то американцы бы обрадовались. Но нет, Анкара сделала всё возможное и невозможное и добилась-таки подтверждения контракта на поставку 132-х F-35.

Во-вторых, Эрдоган заявил о намерении потратить несколько миллиардов долларов на закупку у США комплексов Patriot. Они дороже российских С-400 и уступают им по большинству характеристик. Поскольку от контракта на закупку российских комплексов Турция тоже не отказалась, закупка Patriot — лишняя трата отнюдь не лишних денег.

В-третьих, Анкара, которая порыкивала на курдов в Манбидже и Рожаве, но с уважением относилась к демонстрируемому там американцами флагу и не планировала испытывать судьбу, прорываясь через приграничную линию американских блокпостов, вдруг резко начала наращивать силы у границы, открыто заявляя, что операция начнётся не позже весны.

В-четвёртых, Турция с завидной регулярностью радовала мир записями произошедшего в консульстве Саудовской Аравии убийства, которые всё более неопровержимо доказывали причастность к этому событию наследного принца и фактического главы режима Мухаммада ибн Салмана Аль Сауда. В результате, несмотря на отчаянное сопротивление Трампа, американские сенаторы запретили оказывать Саудовской Аравии помощь в агрессии против Йемена , а также назвали принца Мухаммада ибн Салмана организатором и заказчиком убийства американского журналиста.

И вот наступает в-пятых. Трамп заявляет, что не позже весны (какая синхронизация с турками!) американские войска покинут Сирию. В Афганистане , откуда их обещал вывести ещё Обама и откуда их регулярно «выводит» Трамп, американцы останутся, а из Сирии, где их всего 2 тысячи и где им не составляет труда удерживать, за счёт курдов, стратегические позиции за Евфратом, они уйдут. Это притом, что при всей стратегической важности Афганистана США и местный проамериканский режим не контролируют уже половину страны и окончательно теряют контроль над провинцией за пределами крупных городов.

К тому же стратегическая позиция Сирии на Ближнем Востоке важнее. Уходя из Сирии, США оставляют регион в руках России Ирана . С учётом того, что дом Сауда уже и так пытался заручиться благосклонностью Москвы , на случай проблем с США, а Израиль уже попадал в изоляцию в результате политики Обамы и также не раз заигрывал с Кремлём, Трамп бросает стратегический регион на милость России.

Безусловно, всё не так просто. США пытаются достичь примирения с Турцией, уступив ей контроль над курдскими районами Сирии и Ирака . Получив больше, чем могла ожидать, Анкара вполне способна отказаться от союза с Россией и Ираном в стремлении сохранить приобретённое. Тогда США смогут восстановить турецко-саудовско-израильский союз и пытаться сдерживать Россию не своими руками, но руками союзников и за счёт их ресурсов.

Однако вряд ли в Вашингтоне всерьёз рассчитывают на то, что подобная комбинация пройдёт. Сам поспешный уход США наносит ущерб их репутации, так что он однозначно носит вынужденный характер. Далеко не факт, что Турция, имеющая опыт американского предательства и конструктивного партнёрства с Россией и Ираном, решится сменить лагерь. Синица в руках лучше журавля в небе. Тем более что синица, которую уже получил Эрдоган, — весьма упитанная «птичка», а журавля ещё неизвестно, дадут ли, пока только чучело издалека показывают.

Наконец, если турецко-израильско-саудовско-катарско-иорданский блок оказался беспомощным против российско-иранско-иракско-сирийского союза, в условиях неограниченной поддержки США и основных государств НАТО Великобритании , Франции, Германии), то почему он должен оказаться эффективным в урезанном виде, после того как Запад свои силы свернул, а Россия, наоборот, прочно утвердилась в Сирии и способна закрыть небо над всем Ближним Востоком любым ВВС региона (как по отдельности, так и вместе взятым). Да и сами Саудиты ненадёжны (несмотря на требования США, сотрудничают с Россией в вопросе нефтяных цен) и с Израилем у Турции больше противоречий, чем общих интересов. Главное же — все знают, что Сирию уже не поделишь, а значит, нет главного объединяющего момента — добычи.

Таким образом, что бы ни планировали в Белом доме, на сегодня США просто уходят из региона, надеясь на лучшее, но готовясь к худшему. Потеря мировым гегемоном Ближнего Востока приводит к утрате гегемонии. Так произошло с Британией, когда США вытеснили её из Египта, Ирака и Трансиордании. Так сами США, в 60—70-е годы вынуждены были потесниться и разделить влияние на Ближнем Востоке с СССР, который стал второй сверхдержавой, получив свою часть биполярного мира. Так с распадом СССР исчезло влияние России в регионе. Сейчас оно восстановилось параллельно тому, как Россия вернула себе статус сверхдержавы, способной противостоять США в любом уголке планеты. Сегодня США де-факто признали своё поражение в глобальном противостоянии. Даже если Трампа заставят «передумать», просто так подобные заявления не проходят. Оно уже стало фактором геополитики и уже влияет на стратегические планы, составляемые во всём мире.

Только в одной стране на этот демарш совершенно точно не обратили внимания. Хоть номинальный лидер этого государства должен был бы рыдать первым. Впрочем, его зовут Пётр и недавно он создал церковь. Так что, возможно, он уже в мыслях далёк от земных скорбей и конкурирует с апостолом Петром, которому, как известно, сказал Господь: «Аз же тебе глаголю, яко ты еси Петр, и на сем камени созижду Церковь Мою». Да и организация захватов храмов требует сосредоточенности. Не до Сирии тут.

Кроме того, Пётр Алексеевич Порошенко — а речь, несомненно, о нём — озабочен снаряжением эскадры для повторной попытки прорыва через Керченский пролив. Его секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов грозится, что в этот раз среди смертников будут не только украинские матросы, но и иностранные наблюдатели. От международных организаций, говорит Турчинов.

Интересно, от каких? В любых международных организациях, уполномоченных посылать наблюдателей в подобного рода случаях ( ООН ОБСЕ ), решение не может быть принято без России. Любые же иностранцы, как бы они себя ни называли, идущие без международного мандата, на чужих военных кораблях в российские территориальные воды, являются либо наёмниками, либо добровольными (бесплатными) пособниками украинских морских пиратов (именно как пиратство уже почти год официально оценивает Россия действия украинских ВМС), со всеми вытекающими последствиями.

Опять же, с внутренним супостатом бороться надо. А то распоясались «агенты Кремля», так и норовят выиграть у Порошенко президентские выборы. Он, можно сказать, ещё и работать-то толком не начал (королевство маловато, развернуться негде), а его уже куска хлеба лишить пытаются, крылья подрезают.

В общем, на Украине заняты своими проблемами, Сирия от них далеко, и даже если они обратили внимание на декларацию намерений Трампа, то, скорее всего, оценили её позитивно. Местная политическая элита мыслит в рамках закрытой конечной системы с нулевой суммой. В их понимании, если где-то убавилось, где-то обязательно должно прибавиться. США правят миром от первых дней творения и будут править до конца времён. Все изменения происходят исключительно в рамках планов США. Следовательно, если они уходят из Сирии, то обязательно придут на Украину, чтобы жестоко наказать Россию.

Да что там бедные украинские провинциальные политики, вот увидите, что не пройдёт и недели, как аналогичные рассуждения выдадут светочи российской «патриотической» мысли, истово ругающие Кремль за то, что до сих пор не завоёвана вся планета (упустили, говорят, в 2014 году возможность, а то бы уже Марс оккупировали).

Всем этим людям невдомёк, что без контроля Ближнего Востока уязвимыми со стратегической точки зрения становятся Балканы, контроль над которыми с этого момента начинает требовать избыточных ресурсов и теряет какой-либо смысл. Фактически, сохранив Сирию, Россия не просто изгнала американцев с Ближнего Востока, но совершила глубокий стратегический обход Европы с южного фланга. В такой стратегической обстановке удержание Украины становится бессмысленным. Россия уже в глубоком тылу, Украина ей ничем не мешает, даже помогает, продолжая поглощать американские ресурсы. Даже если США полностью прекратят финансировать Киев и перестанут оказывать ему какую бы то ни было политическую и дипломатическую поддержку, всё равно киевский режим будет, хоть и в меньшей степени, пожирать американский политический ресурс, как напоминание об одной из крупнейших неудач Вашингтона.

Это хуже Вьетнама, оттуда можно было хотя бы уйти. Уход с Украины американцам ничего не даёт — ресурсные затраты сокращаются, но не прекращаются. Самим свалить режим невозможно с точки зрения того же политического престижа. Никто больше его валить не хочет. Внутренние дрязги в среде украинской правящей элиты ведут к окончательной потере управляемости, утрате последних признаков регулярной государственности и опять-таки наносят страшный моральный удар Вашингтону, который, получив без видимого сопротивления процветающую страну, имея там полную свободу рук, не решил ни одной из поставленных задач, полностью уничтожив актив, да ещё и дополнительно вложившись в эту авантюру.

Россия, со своей стороны, решает все вопросы, связанные с налаживанием стратегических (как политических, так и экономических) коммуникаций с Европой (в данном случае, с её южным флангом), дополнительно страхуя с Ближнего Востока их неуязвимость и беря под полный контроль все пути транзитной торговли между ЕС и Китаем (от Северного морского пути до Индийского океана).

Со стратегической точки зрения такая обойдённая со всех сторон Украина значит даже меньше, чем Курляндская группировка немецких войск, которая с 25 января по 8 мая 1945 года сидела в полном окружении в Курляндии, никак не влияя на ход войны и фактически представляя из себя огромный лагерь вооружённых военнопленных, но скудеющие ресурсы Берлина пожирала исправно. Пока она существует, даже в виде Гуляйполя, это проблема Америки.

Для России моральной, но не стратегической, экономической или военно-политической проблемой является судьба русских на Украине, судьба УПЦ, судьба лавр, храмов и монастырей. Эту проблему нельзя сбрасывать со счетов, поскольку зачастую нематериальное способно в перспективе нанести больший урон государственности, чем материальное. Но решение данного вопроса не требует сиюминутной активности. Он может быть урегулирован, совместными с Европой усилиями (что, кстати, сблизит ЕС с Россией и дополнительно отдалит от США) в течение обозримого промежутка времени. Здесь желание России значит меньше, чем готовность Европы к конструктивному взаимодействию. Так что, возможно, придётся подождать.

Правда, и в этом отношении уход Трампа из Сирии даёт надежду на то, что ЕС, видя глобальную сдачу позиций со стороны США, начнёт быстрее переориентироваться на новые центры силы. Тогда и решение украинского вопроса ускорится.

Как видите, что бы ни случилось в дальнейшем с Украиной, всё это уже никак не зависит ни от США, ни от Порошенко. Главный игрок здесь Россия, уже давно выигравшая украинскую пешку, но до сих пор не берущая её, чтобы не усложнить свою позицию в европейской и глобальной партиях. Выигрыш же европейской партии (созревание ЕС к политико-экономическому сотрудничеству в рамках Большой Евразии), окончательно решая судьбу партии глобальной, решает и проблему Украины.

Весь же ужас ситуации для населения Украины (независимо от его, населения, политических взглядов) состоит в том, что Порошенко и компания не понимают всего этого. Они искренне, как и многие российские «патриоты», считают, что если на Украине проамериканский режим, то Россия проиграла. Они ждут, когда же США пошлют свои авианосцы в Азовское море, а лучше сразу в реку Москву, чтобы нанести завершающий удар. Они готовятся делить Воронеж и Кубань. И ради этого они готовы на любые провокации и на любые потоки крови на Украине.

Выше я писал, что Порошенко ещё толком не развернулся. Даст Бог, его вовремя остановят. Но это будет истинное чудо, ибо Пётр Алексеевич не из тех, кто сдаётся. Он привык рваться и дорываться. Он дорвался до поста президента. Он ждёт помощи США. Всё, что происходит вокруг, он трактует как признаки приближающегося спасения. Он и уход США из Сирии, если ему об этом расскажут, так же будет трактовать.

Он не понимает, что «армия Венка» не придёт, что на пороге его бункера умирают последние гренадёры дивизии «Шарлемань», и он не будет стреляться. Он способен только убивать.