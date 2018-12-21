100 дней до приказа. И после. Трамп сделает из Сирии правильный вывод

Все же видели, что американцы в Сирии не воюют, а мучают. И себя, и других. Оставалось найти более или менее приличный предлог, чтобы это не походило на бегство. Нашли.

Когда уже казалось, что вернуть солдат из этой войны Трамп пообещает и на следующих выборах, он все-таки сделал из Сирии правильный вывод. Пока не всех двух американских тысяч. У них — классические 100 дней до приказа. Но уже в 24 часа — всех сотрудников Госдепа . Это странно. Тот, кто ищет мира, обычно в сжатые сроки убирает военных, чтоб не мешали дипломатам. Но еще более странно узнать, что дипломаты США здесь были. Хотя, что были — что не были. Поэтому их отсутствие точно никто не заметит.

В любом случае, "давно пора" — первое, что должен произнести тот, кто в материале, услышав эту новость из Вашингтона. Все же видели, что американцы в Сирии не воюют, а мучают. И себя, и других. Не привыкли они быть на задворках. Тем более на посылках. А их здесь даже турки — вроде как свои, но младшие партнеры — посылать стали. Да, держат янки худо-бедно свой укрепрайон к востоку от Евфрата. Но там не развернешься. А за него не сунешься. С таким-то табором, как "Сирийские демократические силы".

Вообще, они напоминали "черных соседей". Это те, что каким-то левым образом прописывают сами себя на клочке чужой жилплощади, а потом планомерно выживают владельцев квартиры. Создают им невыносимые условия, шумят, вредят, кого попало приводят. Чем это заканчивается, известно — сменой хозяев. Но к Асаду вдруг приехали друзья — влиятельные и серьезные люди. А в Белый дом заехал Трамп.

Он, правда, пару раз шандарахнул по Сирии, чтобы никто не подумал, будто испугался. Но было это похоже на мелкую пакость, типа вывалить мусор под дверь или накарябать на стене "Башар + Владимир = Союз". Сам-то Трамп сразу знал, что Сирия — это не его. Потому еще во время президентской кампании поклялся закончить там с американским присутствием. Оставалось найти более или менее приличный предлог, чтобы это не походило на бегство.

И вроде в марте нашел. Спасибо России. Ее успехи позволили ему тогда заявить, что США ИГ* победили — пора домой. Но его попросили остаться. А Саудовская Аравия, говорят, за большие деньги. А когда Трамп отказывался от больших денег. Тут же на скорую руку "химическую атаку" от имени Асада сообразили. А ответить на "массовое убийство женщин и детей" — это святое. Ну и задержаться, чтобы проконтролировать. "Но террористов же мы уничтожили?" — не унимался Трамп. "Конечно", — льстили ему советники. "Но, может, еще поищем, — упрашивали они его, — а то неловко все бросать, так никого и не свергнув. А террористов, если что, мы найдем".

"Но теперь-то точно всех победили", — уже не стал спрашивать своих людей Трамп сейчас, а просто указал на выход. По слухам, Мэттис костьми ложился, чтобы не выпустить контингент из Сирии. Если так, то после того, как он эти кости поднимет, он должен убрать их из Пентагона по собственному. Впрочем, там же вторая фаза намечается. Пока без подробностей. Но, вероятно, в том и отличие ее, что уже и официально без всякой дипломатии. А детали они просто еще не успели придумать.

Трамп — как бы не совсем Наполеон. Ему главное — отвязаться от драки, а там посмотрит. Можно, например, бить на расстоянии или чужими руками. Да, за сто дней можно придумать что угодно. Да вот хотя бы "химическую атаку".

*Запрещенная в России террористическая организация