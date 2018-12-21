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Китай сбрасывает российскую дипломатию со счетов 

News.ru 3 часа назад
Фото: twitter.com/ChinaEmbKabul
Число дипломатических инициатив по урегулированию афганского вооружённого конфликта, похоже, увеличится ещё на одну. Такой вывод можно сделать из встречи в Кабуле министров иностранных дел Китая, Пакистана и Афганистана Ван И, Шаха Мехмуда Куреши и Салахуддина Раббани. Поднебесная преследует цель полностью вовлечь Афганистан в глобальную экономическую инициативу «Один пояс — один путь», поэтому ей необходима своя формула разрешения многолетнего конфликта в Исламской Республике. Не исключено, что появление новой переговорной площадки создаст конкуренцию «московскому формату».
Встреча глав МИД Китая, Пакистана и Афганистана состоялась ещё в середине декабря, однако в прессе продолжают обсуждать её важность для прекращения гражданской войны в Исламской Республике Афганистан (ИРА). СМИ стран Персидского залива, которые, как известно, вовлечены в афганское урегулирование как на дипломатическом, так и на военном уровнях, называют переговоры попыткой Китая сформировать собственный формат, который сведёт двух игроков, имеющих друг к другу взаимные претензии, — Кабул и Исламабад. Пакистанское руководство нередко обвиняют в поддержке боевиков «Талибана» (группировка запрещена в РФ) как оружием, так и финансами. Бойцы организации также имеют укрытие на пакистанской территории, полагают критики Исламабада. Такое заведомо критическое отношение к Пакистану как к источнику всех бед привело к тому, что давление на него стало частью американской стратегии по Южной Азии.
Безусловно, политика санкций и оптимизации программ помощи Пакистану, взятая на вооружение американской администрацией, привела к тому, что страна, формально оказывающая содействие американской коалиции в Афганистане, вышла из орбиты влияния Соединённых Штатов, фактически попав под полное влияние Китая, а иногда, говорят, и России. На этом фоне китайское руководство открыто заявляет о готовности примирить Афганистан и Пакистан. На встрече в афганской столице министры трёх стран подписали заявление, в котором говорится о поддержке ряда региональных экономических инициатив, среди которых фигурирует столь важный для Китая «Один пояс — один путь». Глобальный торгово-экономический проект Пекина предполагает использование части территории Афганистана. Поэтому активизация Поднебесной на афганском треке кажется неслучайной.
Желающих «примирить» талибов и афганское правительство немало. Под эгидой США не так давно запускался «Кабульский процесс» — мирная инициатива властей Афганистана, уникальность которой аналитики видели разве что во включении в мирную формулу Пакистан. Добиться установления тишины на афганской земле пытается и Узбекистан, который после прихода к власти Шавката Мирзиёева взял курс на прямое урегулирование проблем с соседями. Так, узбекским руководством продвигается инициатива под названием Ташкентская конференция, отличие которой состоит в максимальном вовлечении региональных игроков. Российская сторона продвигает свой, московский формат, организаторам которого в этом году удалось «достучаться» до талибов и заманить их в российскую столицу.
Впрочем, то, как в китайской прессе оценивали эффективность московской площадки накануне проведения трёхсторонних переговоров Китая, Пакистана и Афганистана в Кабуле, свидетельствует о том, что китайская сторона просчитывает риски формирования своей переговорной инициативы. Этот риск — конкуренция с российской дипломатией.
«Соперничающие державы, США и Россия, в очередной раз сделали Афганистан ареной своей жёсткой игры, — отмечало издание The South China Morning Post. — Сегодня обе страны создали свои собственные (дипломатические. — News. ru) механизмы, которые не всегда скоординированы друг с другом».
Если намерение США покинуть Афганистан говорит о том, что они ведут переговоры с талибами в обход афганского правительства, то связи между Россией и боевиками — не новость, добавляет издание, отмечая, что русские придумали свой собственный формат мирных переговоров, который в очередной раз отодвигает на второй план проблемы Афганистана.
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Ближний Восток , Азия , Политика , Статьи , Шавкат Мирзиеев , МИД , Талибан , Афганистан , Исламабад , Кабул , Китай , Пакистан
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