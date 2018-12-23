Вооружённые силы Турции останутся в сирийском Идлибе для обеспечения безопасности и стабильности в регионе.
Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на пресс-секретаря президента Турции Тайипа Реджепа Эрдогана.
Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху стремится расчленить Сирию с помощью курдов.
Также Эрдоган сообщил, что в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом им удалось договориться о более тесной координации по Сирии.