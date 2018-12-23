СМИ: сирийская армия обстреляла границу Идлиба

Армия Сирии и проиранские силы нанесли удары по границе сирийской зоны деэскалации Идлиб. С таким утверждением выступило в воскресенье турецкое агентство Anadolu со ссылкой на источники в провинции.

"Силы режима [президента Сирии Башара Асада] произвели не менее 50 залпов из артиллерийских орудий по нескольким точкам в Идлибе. Под обстрелы попали разные районы: Бариша, эль-Кетибе Мехджура и Тель-Тукан. Погибших в результате обстрела не зафиксировано", — приводит агентство слова директора гражданской обороны Идлиба Мустафы Хаджа Юсуфа.

Идлиб — единственный крупный регион Сирии, который остается в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда могли переместиться боевики с семьями, отказавшиеся примириться с властями и добровольно сложить оружие.