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СМИ: сирийская армия обстреляла границу Идлиба 

ТАСС + ещё 5 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
Армия Сирии и проиранские силы нанесли удары по границе сирийской зоны деэскалации Идлиб. С таким утверждением выступило в воскресенье турецкое агентство Anadolu со ссылкой на источники в провинции.
"Силы режима [президента Сирии Башара Асада] произвели не менее 50 залпов из артиллерийских орудий по нескольким точкам в Идлибе. Под обстрелы попали разные районы: Бариша, эль-Кетибе Мехджура и Тель-Тукан. Погибших в результате обстрела не зафиксировано", — приводит агентство слова директора гражданской обороны Идлиба Мустафы Хаджа Юсуфа.
Идлиб — единственный крупный регион Сирии, который остается в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда могли переместиться боевики с семьями, отказавшиеся примириться с властями и добровольно сложить оружие.
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Ближний Восток , В мире , Башар Асад , Сирия
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