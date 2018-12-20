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Боевики ИГ по-тихому убили 700 человек 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Члены террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) начали массово расправляться с людьми. Об этом сообщает The Independent.
Боевики в настоящее время удерживают лишь небольшие территории на востоке Сирии. Как отмечается, именно из-за того, что отступать больше некуда, они и начали избавляться от тех, кого удерживают в своих тюрьмах.
В итоге, по данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), за последние два месяца были убиты по меньше мере 700 человек. В организации отметили, что обычно ИГ использовала казни для привлечения внимания, однако последние убийства совершались тайно и не снимались на видео, а тела были захоронены в братских могилах.
Всего террористы удерживают более чем 1,3 тысячи человек. При этом расправились они и с рядом своих бойцов, которые пытались сбежать.
19 декабря Трамп объявил о победе над ИГ в Сирии. В тот же день Белый дом сообщил о выводе американских войск из страны. Позднее источники уточнилии, что уход США из Сирии также означает прекращение авиаударов по позициям ИГ.
Гражданская война в Сирии идет с 2011 года. С осени 2015-го Россия по официальной просьбе сирийского правительства наносит удары по позициям террористов на территории Арабской Республики. Аналогичные действия ведет с 2014 года возглавляемая США международная коалиция, однако без разрешения Дамаска.
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Ближний Восток , В мире , Конфликты , Сирийский центр мониторинга по правам человека , Исламское государство , Сирия
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