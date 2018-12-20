Что предпримут союзники США в Сирии

Иране и Вывод американского контингента с территории Сирии в случае полной реализации изменит конфигурацию сил в Арабской Республике. Анонсированное решение президента Дональда Трампа о полном сокращении присутствия в районах САР, долгое находившихся под присмотром Пентагона , предсказуемо вызвало оптимистичную реакцию не только России Дамаске , но и в Турции , собравшейся начать новое наступление против курдских вооруженных формирований. Иная ситуация — в Израиле , который теперь, вероятно, окончательно потерял надежду на серьёзную поддержку со стороны Штатов в борьбе с иранским присутствием в южных районах Сирии.

Государственная пресса в Турции почти единогласно истрактовала как победу Анкары решение Трампа о выводе контингента, присутствие которого, как обратил внимание американский лидер, было нацелено прежде всего на борьбу с «Исламским государством» ( ИГ , запрещено в РФ). Турецкое общественное мнение отмечает, что Трамп решился на реализацию своего плана после телефонного разговора с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом . Сразу после заявления главы Белого дома министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провёл телефонную беседу со своим американским коллегой Майклом Помпео. Анкара сейчас рассматривает возможность продвижения на восток Сирии, чтобы противостоять курдским вооруженным формированиям, по ее мнению, угрожающим национальной безопасности. Декларативно целью наступления является также город Манбидж на западной стороне Евфрата.

Представители Белого дома в разговоре с журналистами уверяют, что Трамп не координировал с Эрдоганом свое решение о выводе Сирии. По их словам, глава Белого дома просто «проинформировал» турецкого лидера о намерениях относительно дальнейшего присутствия.

«Президенты регулярно ведут беседы, но это не значит, что с Эрдоганом обсуждали планы», — сказал один из чиновников.

Не надо забывать, что у сокращения военного присутствия могут быть разные сценарии — в том числе тот, который будет предполагать делегирование ответственности за северные территории советникам стран Персидского залива и курдским формированиям под дипломатическим контролем США. С учетом сопернического характера отношений ряда аравийских монархий с активно демонстрирующей свои притязания на Северную Сирию Турцией, такой сценарий выглядит наиболее благоразумно — в духе системы сдержек и противовесов. Это бы утихомирило арабские племена, проживающие на северо-востоке Арабской Республики. Они не раз высказывали недовольство засильем курдских военных в своих районах.

У других союзников США решение о выводе контингента энтузиазма не вызвало. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил: «Это американское решение. Мы изучим график и методологию и, конечно, последствия этого решения для нас. В любом случае, мы позаботимся о том, чтобы поддержать безопасность Израиля и защитить себя на этом направлении». Франция, которая давным-давно расквартировала своих советников на севере Сирии, заявила, что не намерена следовать в унисон решениям США. Французский министр по европейским делам Натали Луазо, в частности, заявила: «Борьба против терроризма отнюдь не завершена. Она уже ознаменовалась значительным успехом, в частности в Сирии, где действия ведутся в рамках международной коалиции, однако необходимо продолжать этот бой». Дипломат обратила внимание: решение Трампа вынуждает задуматься, что Франции «нужно располагать в Европе возможностью самостоятельного принятия решений, располагать стратегической автономией».

Если французский контингент действительно остается в северных районах, то это делает затруднительным распространение иранского присутствия в этом регионе — того сценария, который мог бы быть в условиях полного ухода. Так или иначе, президент Трамп неоднократно доказывал непредсказуемость своей политики, делая заявления, которые потом расходились с поступками. Российская сторона, как известно, тоже не раз анонсировала сирийский «исход», однако ее военное присутствие в Сирии продолжается. Нельзя не отметить, что отыграть свое решение Трамп может так же быстро, как и принять, что делает невозможными какие-либо прогнозы или оценку последствий. На это порталу News.ru указывают в американской экспертной среде.

Фредерик Хоф, бывший спецпредставитель Госдепартамента США по политическому переходу в Сирии:

Кажется, что твит Трампа, развязавший эту полемику, не связан с какими-либо обсуждениями внутри межведомственной системы национальной безопасности, которую он возглавляет. Задача этой межведомственной системы, куда входит Государственный департамент, Министерство обороны, члены Совета национальной безопасности, состоит в том, чтобы восстановить связь с президентом, и убедиться, что его желания осуществляются таким образом, что интересы национальной безопасности Соединённых Штатов соблюдены.

Ричард Вайц, директор Центра военно-политического анализа в Hudson Institute: