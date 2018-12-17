Шпионаж: новые войны Моссада

Le Figaro (Франция) приводит мнения экспертов, утверждающих, что у Коэна исключительный бэкграунд, подготовивший его для той шахматной партии, которую Израиль разыгрывает с Израиле назван новый глава внешней разведки "Моссад". Им стал 54-летний Йоси Коэн, бывший кадровый разведчик. Новое назначение активно комментируют многие политики и политические противники Нетаньяху в оппозиции.приводит мнения экспертов, утверждающих, что у Коэна исключительный бэкграунд, подготовивший его для той шахматной партии, которую Израиль разыгрывает с Ираном

Прославившаяся на весь мир своей дерзостью израильская секретная служба прошла через целый ряд испытаний за последние годы: неудачи, недоверие, конфликты с премьером. В итоге Биньямин Нетаньяху назначил главой Моссада одного из своих верных сторонников, получив тем самым свободу действий для ведения безжалостной тайной войны с Ираном, своим главным врагом.

«После прихода к власти президента Трампа для нас все очень удобно. Он четко видит, кто хороший, а кто плохой!»

Йоси Коэн, которого пригласили 22 октября на организованную министром финансов конференцию в Иерусалиме , к удивлению многих отбросил связанную с его должностью сдержанность. Глава Моссада (израильская служба внешней разведки) с 2016 года улыбался и вел себя непринужденно, расхваливая заслуги президента США , который вышел из подписанного в 2015 году международного соглашения по иранской ядерной программе и открыто называет Иран террористическим государством. Директор Моссада всячески ему аплодирует, потому что и сам придерживается такого же мнения, как и премьер-министр Биньямин Нетаньяху. «Плохие парни» обозначены, а «хорошие» должны с ними бороться. И к черту все дипломатические нюансы. Потому что Моссад ведет войну. В отличие от его куда более сдержанных коллег, Йоси Коэн ничего не скрывает:

«Один американский друг недавно спросил меня, что случится, если мы победим Иран. Я ответил ему, что если мы победим Иран, то я останусь без работы, но если Иран не победить, я, вероятно, стану бездомным…»

Ястреб из окружения Нетаньяху

Главный шпион страны ничего не стесняется. И пока что он пользуется полным доверием своего друга Биньямина Нетаньяху, который назначил его на этот пост после многих лет трений между главами этой спецслужбы и премьером. Йоси Коэн — ветеран Моссада, который за три десятилетия смог подняться по карьерной лестнице до второго человека в структуре. В 2013 году Нетаньяху предложил ему стать своим советником по национальной безопасности, а затем назначил директором Моссада. Этот 50-летний полиглот (владеет французским и арабским) по прозвищу «модель» (внешне он напоминает плейбоя) является религиозным фундаменталистом и ястребом. «Его близость к Нетаньяху упрощает дело», — считает аналитик Давид Элькаим (David Elkaïm) из Французского центра разведисследований.

«У Коэна выдающийся профиль, который говорит в частности о том, что он подходит для шахматной партии, которую мы сейчас ведем с Ираном», — добавляет один израильский эксперт.

«Давид демонстрирует силу»

Пришло время для возобновления самых дерзких операций, будь-то устранение в Малайзии палестинского ученого и члена ХАМАС в апреле 2018 года и помощь египтянам в борьбе с «Исламским государством» (запрещенная в России террористическая организация, прим.ред) на территории Синая на протяжении последних нескольких месяцев. Разумеется, Моссад никогда не прекращал свою тайную деятельность. После формирования в 1949 году Ведомство разведки и специальных задач (полное название) записало на свой счет немало громких акций, что создало ему имидж одной из самых эффективных и опасных разведок мира. После поимки в Аргентине бывшего нацистского руководителя Адольфа Эйхмана (Adolf Eichmann) в 1960 году и охоты на предполагаемых убийц израильских спортсменов на Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году у Моссада сложилась репутация бесстрашной и безжалостной структуры.

«Этот образ несколько раздут, поскольку на счету Моссада есть немало провалов, однако пиар вокруг некоторых его действий играет сдерживающую роль. Давид демонстрирует силу», — объясняет один бывший офицер израильской разведки.

Как бы то ни было, последние 20 лет действия Моссада выглядели более противоречивыми и неловкими. В сентябре 1997 года два его агента были задержаны в Иордании после отравления Халида Мешаля, находившегося в изгнании члена руководства ХАМАС (это исламистское движение контролирует сектор Газа). Инцидент повлек за собой дипломатический кризис между Израилем и Иорданией. Премьер (им уже тогда был Биньямин Нетаньяху) был вынужден в срочном порядке отправить в Амман противоядие, чтобы спасти Мешаля и успокоить разгневанного короля Хусейна. После такого фиаско главу Моссада генерала Данни Ятома попросили с должности. Его преемник Эфраим Галеви предпочитал не привлекать лишнего внимания.

Большой провал в Дубае

Появление в 2002 году во главе Моссада генерала Мейра Дагана, бывалого вояки и ветерана армии, вывело ведомство из спячки. Премьеру Ариэлю Шарону была нужно спецслужба «с ножом в зубах» при том, что израильтянам тогда пришлось иметь дело с множеством терактов с участием смертников. «Даган привел все в боевую готовность. Он был сторонником точечных ликвидаций и наступательных действий», — говорит директор Французского центра разведисследований Эрик Денесе (Eric Denécé). Как бы то ни было, его позиции пошатнулись после серьезной неудачи в феврале 2010 года. Прибывшая в Дубай по фальшивым документам группа из более 20 оперативников ликвидировала палестинского члена ХАМАС Махмуда аль-Маблуха в его гостиничном номере. При этом шпионы были заняты камерами видеонаблюдения отеля. Полиция Дубая злорадно обнародовала эти записи и обвинила Моссад в убийстве. Спецслужба оказалась под огнем критики.

Отношения директора Моссада и премьера Биньямина Нетаньяху портились все больше и больше. Когда глава правительства заявил в 2010 году, что всерьез подумывает о проведении операции «Глубокие воды» (массированная бомбардировка иранских ядерных объектов), Мейр Даган выразил свое несогласие. Мосты были сожжены. Больной раком Даган ушел с должности. В отставке он открыто критиковал планы Нетаньяху в отношении Ирана, называя их опасными для всего региона.

«Это самый глупый проект, о котором мне когда-либо доводилось слышать», — сказал он в 2011 году.

Это был первый в истории случай столь резких нападок бывшего главы Моссада на премьера страны.

«Тот факт, что кого-то избрали, не означает, что это умный человек!» — добавил он о Нетаньяху.

За несколько месяцев до кончины в начале 2016 года старый генерал вновь высказался на этот счет:

«Биньямин Нетаньяху вот уже десять лет занимает пост премьера. А на протяжении шести из них Израиль находится небывалом тупике».

Тайные операции

Его преемник на посту главы Моссада с 2011 года Тамир Пардо, вступивший в ряды ведомства в 1980 году эксперт по терроризму, пошел по пути своего предшественника. И тоже не боялся выражать свое мнение. Хотя его служба активно противодействовала реализации иранских ядерных проектов, он выступал против развязывания войны, поскольку, по его мнению, та могла быстро выйти из-под контроля. Кроме того, он считал неурегулированный конфликт с палестинцами более серьезной угрозой для Израиля, чем Иран. Кощунство! Нетаньяху не собирался это терпеть. Поэтому он отстранил его в 2015 году и заменил своим доверенным лицом Йоси Коэном.

Нетаньяху знал, что может рассчитывать на него, в частности в противостоянии с Ираном. Дело в том, что в период работы в руководстве Моссада Коэн курировал тайные операции против Тегерана. Эта секретная война велась на нескольких фронтах с 2002 года. Тогда Ариэль Шарон поручил Моссаду сделать все, чтобы остановить или максимально затормозить реализацию ядерной программы иранцев, которые не раз говорили, что хотят стереть Израиль с лица Земли… По мнению израильского руководства, которое само обладает ядерным арсеналом с 1960-х годов, ни одна другая страна региона не должна иметь доступ к этому оружию, способному стать смертельной угрозой. Благодаря разведданным Моссада еврейское государство уничтожило иракскую электростанцию Таммуз в июне 1981 года и разбомбило реактор Аль-Кибар в сентябре 2007 года в Сирии.

Что касается Ирана, в ход пошли все средства: вербовка информаторов, помощь в бегстве ученым и военным, союз с выступающими против Тегерана арабскими странами, саботаж оборудования, прослушка и перехват на всех уровнях. Моссад объединил человеческие и электронные средства разведки в одно при молодом Коэне, который тогда отвечал за вербовку информаторов. Он блестяще проявил себя в этой должности и смог заполучить ценные сведения от руководства «Хезболлы» в Ливане и стражей революции в Тегеране.

Кибератаки и взрывы

В 2004 году Коэна назначили руководителем операций Моссада против Ирана, которые назывались «план Даниэль». Его команды подключились к армейскому подразделению 8200 (состоит из специалистов по перехвату и кибератакам) и смогли расшифровать некоторые сообщения иранского правительства. С помощью американского АНБ они также разработали опасный компьютерный вирус в рамках одной сверхсекретной операции. Их творение под названием Stuxnet впоследствии серьезно нарушило работу тысяч центрифуг в иранском центре в Натанзе, который занимался обогащением урана. Первый вариант Stuxnet незаметно поднял давление в аппаратах, чтобы ускорить их износ. Вторая версия выводила из строя их роторы. В результате иранская программа отстала на несколько лет из-за действия вируса, который также распространился по другим иранским объектам, заразив более 30 000 машин.

Как бы то ни было, Моссад не ограничивался кибероружием. На самолетах с иранскими офицерами на борту и в иранских ракетных центрах происходили загадочные взрывы. С одобрения премьера Эхуда Ольмерта , а затем и его преемника Биньямина Нетаньяху (с 2009 года) израильские спецслужбы нарастили число точечных ликвидаций. Они давно практиковали подобные операции против предполагаемых врагов, будь то палестинцев, иракцев, сирийцев, ливанцев или иранцев. По сведениям журналиста Ронена Бергмана (Ronen Bergman), который выпустил в январе посвященную этому книгу «Встань и убей первым», Израиль ликвидировал больше людей, чем какая-либо другая западная страна с 1945 года. В феврале 2008 года Моссаду удалось при поддержке ЦРУ ликвидировать в Дамаске (с помощью заложенной под сиденье автомобиля бомбы) своего старого врага Имада Мугниеха, главу военной структуры «Хезболлы» (входит в число главных союзников Ирана). Несколько месяцев спустя, израильский снайпер застрелил с корабля сирийского генерала Сулеймана (он курировал ядерную программу страны), который тогда ужинал с гостями на выходящей на море террасе в свое доме в Тартусе.

С 2009 года Моссад составил список в полтора десятка ученых и специалистов из иранской ядерной программы, которые подлежали ликвидации. Кровопролитие не заставило себя долго ждать. 12 января 2010 года известный физик Масуд Али Мухаммади погиб в Тегеране в результате взрыва заминированного мотоцикла. Несколько месяцев спустя неизвестные на мотоциклах прямо в пути закрепили магнитные бомбы на автомобилях двух иранских экспертов. Одному из них, профессору Ферейдуну Аббаси, чудом удалось выжить. Другие ученые и военные тоже были убиты в июле и ноябре 2011 года, в январе 2012 года и в октябре-ноябре 2013 года. Досталось и российским инженерам, которые погибли в авиакатастрофе в июне 2011 года после того, как отправились чинить центрифуги в Натанзе.

«Иран стал агрессивнее»

В каждом из случаев все обвиняли Моссад, однако тот не признавал свою ответственность, как впрочем, и израильские власти. Когда международное сообщество подписало в июле 2015 года соглашение с Ираном по ограничению его ядерной деятельности в обмен на снятие санкций, Моссад затормозил ликвидации. Как бы то ни было, Биньямин Нетаньяху ни на секунду не верил, что иранцы сдержат свои обещания. «Иран воспользовался частичным снятием санкций, чтобы нарастить агрессию в отношении нас, а также вмешательства на Ближнем Востоке, в Сирии и Йемене», — считает высокопоставленный представитель израильского правительства. Когда Йоси Коэн встал во главе Моссада в начале 2016 года, ему было поручено следить за тайной деятельностью Ирана и предотвращать любые угрозы для Израиля с его стороны.

Кража документов в Тегеране

Тайные операции вновь набрали обороты. Одной холодной январской ночью 2018 года тени проскользнули внутрь на вид пустующего склада на юге Тегерана. За несколько минут ночные гости открыли расположенные внутри сейфы, загрузили десятки папок в фургон и бесследно исчезли, взяв курс на север к расположенной в шести часах азербайджанской границе. Так Моссад похитил в Иране более 50 000 страниц документов и 200 дисков с секретными архивными данными по ядерной программе.

Не скрывая гордости за эту готовившуюся два года операцию, Биньямин Нетаньяху представил 30 апреля папки и диски в телевизионном обращении, чтобы убедить международную общественность, что Иран так и не прекратил реализацию ядерной программы. Это шоу состоялось незадолго до решения Дональда Трампа о выходе из международного соглашения с Ираном. По мнению экспертов со всего мира, в этих документах, по сути, нет ничего нового. Как бы то ни было, в представлении Нетаньяху, Моссад провел важнейшую операцию против Ирана.

«Так мы сказали иранцам: «Видите, мы можем действовать, где захотим, даже в Тегеране. У нас есть доступ ко всем вашим секретам», — отмечает израильский источник.

Моссад также получил поздравления от союзных спецслужб (в том числе французских, хотя их отношения бывают довольно натянутыми), передав им копии основных документов, которые были вывезены из Тегерана.

Манипуляции бизнесменами

Иранцы, понятное дело, не сидят, сложив руки в этой войне. Спецслужбы режима (Вевак и Огхаб-2, специальное управление контрразведки, занимающееся защитой ядерной деятельности) вот уже многие годы отслеживают агентов Моссада и их информаторов. В 2006 году они вычислили иранского инженера Али Аштари, который работал в инженерной фирме «Аль-Кидан» в Дубае и занимался покупками для их программы. Агенты Моссада завербовали Аштари с помощью денег и дорогих подарков. В 2007 году его арестовали в Иране, а 17 ноября 2008 года казнили в Тегеране через повешение. Иранские спецслужбы также манипулировали бизнесменами в Израиле и проводили точечные ликвидации израильских дипломатов, в частности в Индии и Таиланде.

Большую часть тайных операций за границей проводит «Эль-Кудс», элитное подразделение стражей революции. Оно насчитывает тысячи агентов, и им железной рукой руководит генерал Касем Сулеймани. Этот иранский ястреб из окружения верховного лидера Али Хаменеи стал одним из главных врагов Моссада. В феврале 2008 года он был на прицеле у израильского снайпера во время встречи в Дамаске с главой вооруженного крыла «Хезболлы» Имадом Мугниехом. Как бы то ни было, участвовавшие в слежке американцы дали добро только на устранение последнего. Сулеймани удалось спастись.

Моссад до сих пор сожалеет об этом. Дело в том, что Сулеймани курирует поставки оружия своим региональным союзникам, таким как ливанская «Хезболла» или ХАМАС и «Исламский джихад» в секторе Газа, которые являются врага Израиля. Кроме того, его подразделение отметилось с 2014 года в Ираке и с 2015 года в Сирии, придя на помощь войскам Асада. При поддержке России и подкреплений «Хезболлы» генерал Сулеймани сражался с исламистскими мятежниками и противниками Асада.

«Он активно действовал по всей стране и даже не пытался этого скрывать. Он — острие копья Тегерана», — говорит израильский военный источник.

В ноябре 2018 года журнал американской военной академии Вест-Пойнт назвал Сулеймани «самым влиятельным генералом на Ближнем Востоке». Он воспользовался успехами, чтобы сформировать иранские военные базы на юге Сирии, в нескольких километрах от Голанских высот, которые заняты израильтянами с 1967 года. Все это стало «красной линией» для Нетаньяху и главы Моссада. В сентябре 2017 года израильская авиация уничтожила завод по производству ракет, который строился в Сирии под контролем Сулеймани. Два месяца спустя такая же участь постигла тренировочный лагерь шиитского движения. 10 февраля 2018 года Сулеймани ответил отправкой в израильское воздушное пространство дрона со взрывчаткой, что повлекло за собой его уничтожение и ответный рейд.

Ракеты и бомбы

Выступая перед партером из очень важных персон на международной конференции в Мюнхене 18 февраля этого года, Биньямин Нетаньяху потрясал обломком сбитого дрона, чтобы доказать агрессивность Ирана. За кулисами также присутствовавший на мероприятии Йоси Коэн представил западным коллегам более подробную информацию об иранской угрозе в регионе. По его мнению, ответственность за нее несет Сулеймани. С тех пор в Сирии продолжаются столкновения иранцев и израильтян. В апреле израильская армия разбомбила военную базу под Дамаском. Несколько недель спустя по Голанским высотам было выпущено два десятка ракет, за чем последовал залп из 70 ракет по иранским военным объектам. В конце августа израильские официальные лица вновь потребовали от иранцев прекратить расширение присутствия в Сирии. У находящегося в тени Нетаньяху Коэна есть карт-бланш на ослабление Ирана любыми средствами. Вплоть до нейтрализации Сулеймани, врага номер один. Войны Моссада еще не окончены.