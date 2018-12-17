В Ираке начали восстанавливать уничтоженную ИГ* историческую мечеть

В иракском Мосуле начались работы по восстановлению исторической мечети "Ан-Нури", разрушенной террористами ИГ*, сообщает в понедельник эмиратское издание The National.

Восстановление мечети финансируется ОАЭ , которые выделили для этого 50 миллионов долларов по соглашению, подписанному с Ираком при участии ЮНЕСКО в апреле 2018 года. Построенная в XII веке мечеть "Ан-Нури" знаменита благодаря своему "горбатому" минарету, который является главным символом Мосула, а также изображен на одной из иракских банкнот.

Также мечеть известна тем, что лидер ИГ* Абу Бакр аль-Багдади провозгласил себя в ней халифом после захвата Мосула в 2014 году. Мечеть являлась оплотом сопротивления ИГ* при обороне Мосула и по официальной версии была взорвана боевиками при приближении иракских войск.

На торжественной церемонии, которая состоялась в Мосуле в воскресенье, в основании мечети был заложен символический камень в присутствии иракских официальных лиц и религиозных деятелей, а также представителей ООН и международного дипкорпуса. Ожидается, что мечеть будет полностью восстановлена за пять лет, вместо знаменитого наклонного минарета будет построена его точная реплика, а уцелевший фундамент станет мемориалом памяти жертв ИГ*.

* Террористическая организация, запрещенная в России