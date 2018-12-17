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Какое оружие и техника проявили себя в Сирии 

Российская Газета + ещё 15 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Так, практически непробиваемый заслон от нападений беспилотников и ударов авиации и военной техники обеспечили комплексы «Панцирь-С1». «Батареи зенитного ракетно-пушечного комплекса „Панцирь-С1“ уничтожили большое количество беспилотных летательных аппаратов и ракет, обеспечив надежное прикрытие от ударов расположений военнослужащих и военной техники», — рассказал журналистам Юрий Борисов.
Он добавил, что созданная в Сирии группировка ПВО контролировала воздушную обстановку практически над всей территорией страны. После заступления на боевое дежурство только одного дивизиона зенитной ракетной системы С-300В4 значительно снизилась интенсивность полетов авиации коалиции в северо-восточной части Сирии.
Напомним, в апреле текущего года сообщалось, что Россия направила в Сирию дополнительные зенитно-ракетные комплексы «Панцирь». Именно эти комплексы помогли в начале года отразить «атаку дронов» на российскую авиабазу «Хмеймим» в провинции Латакия. Тогда удалось уничтожить семь беспилотников террористов, а несколько посадить.
Подтвердили свою эффективность в Сирии также ракетный комплекс Сухопутных войск «Искандер-М» и реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г» и «Смерч». Прошли обкатку в боевых условиях самолеты дальней авиации Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3.
Были испытаны в сирийском небе новые образцы авиационной техники, в частности, самолеты корабельной авиации МиГ-29К/КУБ и вертолеты Ка-52К. Кроме того, высокий потенциал продемонстрировали истребители Су-30СМ и Су-35. Были применены и доказали свою высокую эффективность корабельные ракетные комплексы «Калибр».
Впервые применялись с борта авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» ударные вертолеты Ка-52К «Катран». По словам Юрия Борисова, они подтвердили свою эффективность и заложенные характеристики.
К работе авиации, вообще, по сути, не оказалось никаких претензий. «Достигнутые показатели надежности, наработка на „отказ“ новых самолетов Су-35 и Су-30СМ при интенсивной боевой эксплуатации в 3-4 раза превысили нормативные», — цитирует информагентство РИА Новости вице-премьера.
Кроме того, по словам Юрия Борисова, эти истребители продемонстрировали высокий потенциал многофункциональности — военные использовали их для уничтожения позиций боевиков вооружением, характерным для самолетов-штурмовиков.
Замглавы правительства рассказал, что для поддержания исправности авиатехники на аэродроме Хмеймим была развернута инженерно-техническая база. «Слаженная работа наших специалистов обеспечила высокую интенсивность боевых действий авиационной группировки, которая достигала до 100 вылетов в сутки, то есть до трех самолетовылетов в сутки», — отметил чиновник.
Справка «РГ»
Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного базирования «Панцирь-С1» предназначен для ближнего прикрытия военных и гражданских объектов, в том числе комплексов ПВО большой дальности, от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. Установленный для мобильности на шасси грузовика комплекс оснащен двумя 30-мм пушками, каждая из которых способна совершать до 40 выстрелов в секунду, а также выпускать 12 зенитных ракет.
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