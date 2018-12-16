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Коалиция разбомбила мечеть на востоке Сирии 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Международная коалиция во главе с США нанесла удар по мечети в городе Хаджин на востоке Сирии. Там якобы находился командный пункт террористов, сообщает ТАСС.
В Пентагоне отметили, что очередной этап операции "Непоколебимая решимость", которую Соединенные Штаты вместе с другими странами проводит в Ираке и САР, увенчался успехом.
"Нам удалось уничтожить объект, в котором находились более 16 вооруженных до зубов боевиков ДАИШ (арабское название запрещенной в России группировки "ИГИЛ"). В последнее время террористы активно используют больницы и религиозные места для ведения боевых действий", — говорится в сообщении, распространенном коалицией.
Напомним, поддерживаемые США "Сирийские демократические силы" штурмуют город Хаджин, который считается последним крупным оплотом боевиков в республике.
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