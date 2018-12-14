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В Израиле прошли протесты «желтых жилетов» 

Газета.Ru + ещё 12 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
В израильской столице Тель-Авиве прошла акция протеста"желтых жилетов" из-за скорого роста цен на необходимые товары и услуги, передает радиостанция Kan.
По имеющимся данным, в акции 14 декабря приняли участие несколько сотен человек, десять протестантов были задержаны за нарушение общественного порядка и нападения на сотрудников полиции.
Как отмечается, протесты были инициированы общественными деятелями на фоне объявления властей о повышении цен на различные продукты, в том числе на хлеб, молоко, воду, а также на электричество. Цены на потребительские продукты будут увеличены в начале 2019 года, повышение составит от 2% до 4,5%.
Ранее сообщалось, что в Великобритании сторонники Brexit в желтых жилетах заблокировали Вестминстерский мост.
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