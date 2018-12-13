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Эрдоган присоединил север Сирии к Турции 

News.ru 47 минут назад
Фото: Tolga Adanali/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Тональность заявлений президента Реджепа Тайипа Эрдогана демонстрирует неготовность Турции идти на какие-либо уступки американской стороне, по-прежнему прилагающей усилия по стабилизации ситуации на северо-востоке Сирии. Анкара готовит наступательную операцию к востоку от реки Евфрат против вооружённых курдских формирований. Её бенефициаром может стать и Россия. Слова президента республики о скором начале операции турецкая государственная пресса приводит в очень странных формулировках.
О том, что турецкие силы и лояльные им отряды оппозиции закончили подготовку и в ближайшие несколько дней могут начать операцию к востоку от реки Евфрат, сообщил сам Эрдоган 12 декабря.
«Турция предотвратила крупный гуманитарный кризис в Идлибе, — похвалился президент Турецкой Республики. — Пришёл черёд уничтожить террористов, действующих к востоку от реки Евфрат. Наша цель — ликвидация террористов в регионе».
Как заявил в ходе своего выступления Эрдоган (его слова приводит государственное турецкое агентство Anadolu), север Сирии — это юг Турции.
«В этих районах Сирии предпринимаются попытки создать зону, подконтрольную террористам, — сказал он. — Мы чётко называем боевиков YPG (курдских отрядов народной самообороны. — News. ru) террористами, тогда как стратегические партнёры Анкары, в том числе США, придерживаются иного мнения. Мы уверены, что YPG — это сирийское ответвление РПК (Рабочей партии Курдистана. — News. ru), и можем доказать это. Почему же тогда наши стратегические партнёры действуют сообща с террористами, а не с Турцией?»
Долгое время турецкое руководство неоднократно указывало на желание заполучить Манбидж — сирийский город, находящийся в руках «Демократических сил Сирии» (ДСС) — многонационального альянса, костяком которого стали курдские вооружённые формирования. Однако первым объектом возможного наступления ориентирующейся на Анкару оппозиционной Сирийской национальной армии (место дислокации — север Алеппо) станет город Тель-Абьяд. Турецкая сторона уже начала переброску военной техники и отрядов сил специального назначения к пограничной зоне. Накануне министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара не допустит формирования «террористического коридора» возле границы с Сирией.
«Наша твёрдая позиция в сфере борьбы с терроризмом продолжится в Идлибе, Манбидже, а также к востоку от реки Евфрат», — заявил военачальник.
Не исключено, что военная операция, если она всё-таки начнётся, будет поддержана Россией, которая официально хотела бы избавиться от американского присутствия на северо-востоке Сирии. Вероятно, американская сторона сама подлила масла в огонь турецкого негодования. За некоторое время до выступления Эрдогана стало известно о создании американских наблюдательных пунктов на сирийско-турецкой границе — вопреки требованиям Анкары. Об их появлении сообщил официальный представитель Пентагона полковник Роб Мэннинг.
«По приказу министра Мэттиса США установили наблюдательные посты в северо-восточном приграничном регионе Сирии в целях обеспечения интересов безопасности Турции, нашего союзника по НАТО», — сказал военачальник.
Кирилл Семёнов, директор Центра исламских исследований Института инновационного развития, эксперт Российского совета по международным делам:
Сигналом к операции в Тель-Абьяде будет служить переброска подразделения оппозиции с севера провинции Алеппо (из зоны проведения операции «Щит Евфрата») в район сирийско-турецкой границы рядом с городом. Пока отмечается активность турецких подразделений, но именно оппозиция в предыдущих операциях выступала авангардом под прикрытием артиллерии и авиации ВС Турции. Пока не ясно, насколько этому готовы мешать американцы. В принципе, Тель-Абьяд населён не курдами, там периодически возникают стычки между местными арабами и представителями курдской Федерации Северная Сирия.
Теоретически можно допустить, что США согласятся на введение в город оппозиции. Однако такой шаг, во-первых, может быть подан как решение в рамках астанинского формата переговоров — вроде как «для защиты местного населения, подвергающегося дискриминации». Во-вторых, он способен расколоть территорию на два анклава Кобани и Джазиру, сделать курдов более сговорчивыми с Дамаском и ослабить влияния США. С другой стороны, операция не означает, что американцы уйдут из Сирии — могут просто переместить позиции, да и Асад курдам не даёт никаких гарантий, и пока только с американцами они могут рассчитывать на сохранение остатков государственности.
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