Эрдоган присоединил север Сирии к Турции

Тональность заявлений президента Реджепа Тайипа Эрдогана демонстрирует неготовность Турции идти на какие-либо уступки американской стороне, по-прежнему прилагающей усилия по стабилизации ситуации на северо-востоке Сирии Анкара готовит наступательную операцию к востоку от реки Евфрат против вооружённых курдских формирований. Её бенефициаром может стать и Россия . Слова президента республики о скором начале операции турецкая государственная пресса приводит в очень странных формулировках.

О том, что турецкие силы и лояльные им отряды оппозиции закончили подготовку и в ближайшие несколько дней могут начать операцию к востоку от реки Евфрат, сообщил сам Эрдоган 12 декабря.

«Турция предотвратила крупный гуманитарный кризис в Идлибе, — похвалился президент Турецкой Республики. — Пришёл черёд уничтожить террористов, действующих к востоку от реки Евфрат. Наша цель — ликвидация террористов в регионе».

Как заявил в ходе своего выступления Эрдоган (его слова приводит государственное турецкое агентство Anadolu), север Сирии — это юг Турции.

«В этих районах Сирии предпринимаются попытки создать зону, подконтрольную террористам, — сказал он. — Мы чётко называем боевиков YPG (курдских отрядов народной самообороны. — News. ru) террористами, тогда как стратегические партнёры Анкары, в том числе США, придерживаются иного мнения. Мы уверены, что YPG — это сирийское ответвление РПК (Рабочей партии Курдистана. — News. ru), и можем доказать это. Почему же тогда наши стратегические партнёры действуют сообща с террористами, а не с Турцией?»

Turkey wants to end the US presence in the Middle East and Syria. this plan is the common plan of Russia and Turkey. the USA must prevent Turkey from attacking the YPG and SDF regions. Turkey wants to build a secure region for jihadists in Syria #SecDef @CENTCOM @coalition pic.twitter.com/wXOMIGSoMJ— warrior 🇺🇲 (@Pentagon_USNavy) ١٢ ديسمبر ٢٠١٨

Долгое время турецкое руководство неоднократно указывало на желание заполучить Манбидж — сирийский город, находящийся в руках «Демократических сил Сирии» (ДСС) — многонационального альянса, костяком которого стали курдские вооружённые формирования. Однако первым объектом возможного наступления ориентирующейся на Анкару оппозиционной Сирийской национальной армии (место дислокации — север Алеппо) станет город Тель-Абьяд. Турецкая сторона уже начала переброску военной техники и отрядов сил специального назначения к пограничной зоне. Накануне министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара не допустит формирования «террористического коридора» возле границы с Сирией.

«Наша твёрдая позиция в сфере борьбы с терроризмом продолжится в Идлибе, Манбидже, а также к востоку от реки Евфрат», — заявил военачальник.

Не исключено, что военная операция, если она всё-таки начнётся, будет поддержана Россией, которая официально хотела бы избавиться от американского присутствия на северо-востоке Сирии. Вероятно, американская сторона сама подлила масла в огонь турецкого негодования. За некоторое время до выступления Эрдогана стало известно о создании американских наблюдательных пунктов на сирийско-турецкой границе — вопреки требованиям Анкары. Об их появлении сообщил официальный представитель Пентагона полковник Роб Мэннинг.

«По приказу министра Мэттиса США установили наблюдательные посты в северо-восточном приграничном регионе Сирии в целях обеспечения интересов безопасности Турции, нашего союзника по НАТО», — сказал военачальник.

Кирилл Семёнов, директор Центра исламских исследований Института инновационного развития, эксперт Российского совета по международным делам:

Сигналом к операции в Тель-Абьяде будет служить переброска подразделения оппозиции с севера провинции Алеппо (из зоны проведения операции «Щит Евфрата») в район сирийско-турецкой границы рядом с городом. Пока отмечается активность турецких подразделений, но именно оппозиция в предыдущих операциях выступала авангардом под прикрытием артиллерии и авиации ВС Турции. Пока не ясно, насколько этому готовы мешать американцы. В принципе, Тель-Абьяд населён не курдами, там периодически возникают стычки между местными арабами и представителями курдской Федерации Северная Сирия.