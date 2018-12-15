В Центре по примирению сообщили о гибели трех сирийских военных при обстрелах в Алеппо

Трое военнослужащих вооруженных сил Сирийской Арабской Республики погибли, еще девять получили ранения в результате обстрелов со стороны боевиков в провинции Алеппо. Об этом сообщил журналистам в субботу руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

"В течение суток зафиксированы обстрелы боевиками населенных пунктов Бейт-Зиван, Акч-Баер, Сафсафа и Бшарфа провинции Латакия, Зор-Махрука, Абу-Дали и Ачан (дважды) провинции Хама, населенного пункта Телль-Мамо провинции Алеппо, а также юго-западной окраины и района Суккари (трижды) города Алеппо. В результате обстрела боевиками населенного пункта Телль-Мамо убито двое и ранено девять военнослужащих вооруженных сил САР. В результате обстрела юго-западной окраины города Алеппо погиб один военнослужащий вооруженных сил САР", — сказал Соломатин.

Также, по словам Соломатина, в рамках реализации указа президента Сирии власти страны продолжают работу по амнистированию лиц, уклонившихся от выполнения обязанностей военной службы, в том числе среди беженцев и бывших членов незаконных вооруженных формирований. По состоянию на 14 декабря 2018 года амнистировано 17 тыс. 017 человек.