С-300 нацелили на восток Сирии

Укрепление сил ПВО Сирии позволяет России расширять своё влияние в Арабской Республике. Развёртывание С-300 с последующей передачей расчётов в эксплуатацию сирийским военным, видимо, не ограничится прибрежной территорией, а может расшириться до центральных и восточных регионов страны.

Россия перебрасывает на аэродром сирийских ВВС в Дейр эз-Зоре компоненты полкового комплекта С-300, сообщает влиятельное панарабское издание Asharq Al-Awsat со ссылкой на дипломатические источники. Это существенно усложнит деятельность авиации коалиции ВВС США в Сирии, поскольку зона видимости и поражения развёрнутых в восточной провинции ЗРК перекроет все районы к востоку от Евфрата, где присутствуют силы международной коалиции во главе с США. Ранее информацию о переброске компонентов дивизиона во время саммита G20 распространил израильский сайт DEBKAfile, однако она не вызвала доверия по причине репутации ресурса — портал неоднократно был замечен в выдаче слухов за реальные сведения. В конце ноября аналитики американского Института по изучению войны (Institute for the Study of War), оценивая усилия российских военных по созданию единой системы ПВО Сирии, допускали возможность переброски расчётов С-300 в Дейр эз-Зор. Также они цитировали сирийские оппозиционные ресурсы, которые сообщали о развёртывании дивизиона С-300 на авиабазе Т4 (Тияс) в провинции Хомс , которую в октябре начали покидать иранцы и связанные с ними отряды ополчения.

#Russia is also using #Syria's battlespace to test electronic warfare systems against US/@NATO equipment



EW systems we can assess Russia deployed:

-Krasukha-4 (possibly 2)

-Leer-3

-Zoopark-1

-Moskva-1



We only mapped the Krasukha-4 pic.twitter.com/B9jKZq3wVO— Jennifer Cafarella (@JennyCafarella) ٣ ديسمبر ٢٠١٨

#BREAKING: Russian forces have deployed the «S-300» air defense batteries at the military airbase T4 in #Homs CS (Tadmor/Palmyra) pic.twitter.com/JLBOd41Dp5— Syrian Constitution (@syrianconst) ٢٢ أكتوبر ٢٠١٨ Как писал News.ru, в случае, если информация о развёртывании С-300 или отдельных их элементов на авиабазах в Хомсе и Дейр эз-Зоре соответствует действительности, принципиальным является вопрос обеспечения их безопасности. Несмотря на то, что военный объект в Дейр эз-Зоре хорошо укреплён и защищён (что подтвердила его неудачная почти трёхлетняя осада боевиками в 2014–2017 годах), в пустынных районах возможна активность мобильных групп сторонников «Исламского государства» (запрещено в России).

Авиабаза Т4 с октября 2015 года использовалась российскими военными в качестве «аэродрома подскока», то есть места для кратковременной стоянки авиатехники и пополнения запасов топлива и боекомплекта. В конце мая 2016 года, по данным американской консалтинговой компании Stratfor и спутниковых снимков ряда ресурсов, объект существенно пострадал в результате атаки боевиков ИГ с господствующих высот. На опубликованных BBC фотографиях были видны обгоревшие остовы вертолётов Ми-24. Однако Минобороны опровергало потери российской боевой техники на объекте. База Т4 также неоднократно подвергалась обстрелам со стороны ВВС Израиля — судя по опубликованным фото из соцсетей, на аэродроме располагались пункты управления иранскими разведывательно-ударными БПЛА Shahed-129.

Сейчас, насколько известно, в районе авиабазы Т4 в Хомсе обстановка относительно спокойная, в восточной провинции Дейр эз-Зор большинство районов также зачищено от боевиков — основная напряжённость сохраняется лишь в районе «хаджинского кармана», указывает News.ru главный редактор журнала «Арсенал Отечества» , полковник запаса Виктор Мураховский : «Поэтому оборону развёрнутых комплексов в этих регионах можно организовать без вопросов. С этой точки зрения особой угрозы нет».

Основные позиции С-300, переброшенные в Сирию после того, как был сбит Ил-20, заняли в районе Масьяф на горном плато, продолжает эксперт. Особенности рельефа в этой местности, а также радиус обнаружения и поражения российских комплексов позволяют «закрыть» приморское направление практически полностью.

«Но основное направление ударов израильской авиации по объектам в Сирии было со стороны долины Бекаа в Ливане: там почти прямой выход на Дамаск и на другие районы, в том числе и на авиабазу Т4, по которой ВВС еврейского государства ранее наносили удары. С-300, развёрнутые в Масьяфе, в таком случае «не видят» этот район, поскольку это направление скрыто горами», — объясняет Мураховский.

Чтобы разглядеть израильские самолёты, идущие на высоте ниже горной цепи, сейчас нужно либо «вешать» в воздух на постоянное дежурство самолёт дальнего радиолокационного обнаружения А-50, что для Сирии абсолютно нереально, либо можно поставить отдельную РЛС дежурного режима на этом направлении, но тогда встаёт вопрос о средствах поражения. Поэтому, вполне возможно, что комплексы С-300 будут развёрнуты на авиабазе Т4, допускает эксперт.

«Россия и ранее использовала базу как аэродром подскока. Вполне можно там развернуть С-300, — предполагает Мураховский. — С-300, развёрнутые на базе Т4, также смогут контролировать часть районов к востоку от Евфрата, которые по умолчанию являются линией разграничения (работы российской авиации и авиации коалиции. — News.ru».

В случае если С-300 будут поставлены также в Дейр эз-Зор, добавляет эксперт, они действительно «перекроют» зону действия американской авиации в Сирии.