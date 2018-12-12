НАТО по-арабски: как США собираются уничтожить Иран, и что делать России

США требуют от арабских монархий создать военный блок наподобие Североатлантического альянса для атаки на Иран . В этой атаке исламские государства будут в большей степени поставщиками экзотического оружия, чем военной силой. Поражение Ирана будет означать серьёзные проблемы для России и соседней Армении

9 декабря Госдепартамент США обратился с призывом к странам Персидского залива создать «Ближневосточный стратегический союз» (Middle East Strategic Alliance, MESA) для того, чтобы противостоять Ирану.

В этот же день министр иностранных дел Саудовской Аравии Абдель аль-Джубейр на пресс-конференции по окончании саммита Совета сотрудничества стран Персидского залива в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде поддержал призыв США.

«Переговоры между странами залива и США продолжаются, такая идея (создание MESA. — Ред.) прорабатывается… Работа находится в процессе, и обе стороны хотели бы, чтобы это случилось», — приводит его слова «Интерфакс-АВН».

Судя по всему, требование об учреждении MESA США выдвинули в процессе обсуждения соглашения по вопросам обеспечения безопасности ближневосточного региона арабскими странами.

Иордания. В западной прессе этот незаключенный договор уже окрестили «арабским НАТО». По словам аль-Джубейра, в него могут также войти Египет

По мнению директора Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семена Багдасарова, к ним могут присоединиться еще несколько стран ближневосточного региона.

«Помимо Саудовской Аравии, Египта и Иордании это Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и, возможно, Кувейт», — рассказал эксперт изданию Украина.ру.

Причины создания нового блока

Создание нового альянса на первый взгляд выглядит в большей степени дипломатической игрой, чем военными мерами по усмирению Ирана. Создать эффективный военный блок в обозримой перспективе вряд ли удастся.

«Он не будет эффективен, это больше на бумаге будет. Там не все просто между составляющими. Это будет больше дипломатическое, чем военное объединение. Перед созданием серьезного военного альянса могут пройти десятилетия, а может, он никогда и не будет создан», — считает Багдасаров.

«Это очень помогает дипломатам получать зарплату. Надо же как-то объяснять в Белом доме, что Госдепартаменту и его сотрудникам нужно платить», — рассказал Сатановский изданию Украина.ру.

Однако, по мнению руководителя Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александра Жилина , США действительно нацелены на военную авантюру против Ирана, и «арабский НАТО» — не более чем ее прикрытие.

«Вот эта контора (MESA. — Ред.) создается прежде всего для того, чтобы размазать ответственность. Потому что готовится удар по ядерной программе Ирана. С повестки дня он не снят ни израильтянами, ни американцами», — сказал Жилин в комментарии изданию Украина.ру.

По его мнению, операция США в Сирии — последний пример создания коалиции для того, чтобы размыть ответственность. Создается впечатление, что действия коалиции поддерживаются и политическим руководством ряда стран, входящих в НАТО, и военным руководством.

США не нужны армии арабских стран для того, чтобы воевать с Ираном. Таким образом, осуществляется легализация агрессии, подчеркнул эксперт.

Возможности нового блока

Арабские страны не слишком искусны в войне. Их возможности не сравнимы с самой слабой из стран НАТО, несмотря на весьма серьезные траты на вооружение некоторых персидских монархий.

«Саудовская Аравия закупает оружия столько, что ни нам, ни Китаю оно и не снилось, — ну и что толку, она что, это оружие использовать может? Нет, не может. Просто неспособна она его освоить», — заявил Евгений Сатановский.

Саудовская Аравия — самая вооруженная и самая богатая из возможных участников «арабского НАТО», что уж говорить об остальных, добавил эксперт.

Тем не менее новый военный блок сам может предоставить США смертельно эффективное оружие.

Оружейные бароны Персидского залива

Вашингтон уже опробовал это оружие в Сирии.

«Раньше такого не было — впервые США используют в Сирии в качестве оружия армии террористов. ИГИЛ* — это оружие, а не субъект», — подчеркнул Александр Жилин.

Именно арабские монархии поставляют человеческий материал в ИГИЛ* и финансируют вербовку джихадистов.

Боевики ИГИЛ* в значительной степени финансируются и Соединенными Штатами, которые поставляют боевикам высокотехнологичное оружие и военных инструкторов, отметил Жилин.

Кроме того, США препятствуют российским военно-космическим силам громить ИГИЛ*. Все виды американских разведок снабжают игиловцев своими данными, напомнил Жилин.

«Почему Россия отказалась уведомлять США о своих полетах в Сирии? Да потому что, как только мы уведомляли, что будем работать там-то и там-то, оттуда уходил ИГИЛ*!» — рассказал он.

По мнению военного эксперта, все, что мы слышим от официального Вашингтона и НАТО, это не более чем легенды прикрытия подготовки удара по Ирану.

Зачем Иран Соединенным Штатам

Иран — последнее влиятельное государство Ближнего Востока, которое США не контролируют.

Иран обладает большими запасами энергоносителей. Доказанные запасы нефти — 132,5 млрд баррелей (четвертое место в мире), газа — 26,62 трлн м³ (второе место).

Фактически Иран — прямой конкурент США, планирующих стать мировым лидером по экспорту энергоносителей.

Пока Вашингтон удерживает от нападения на Тегеран высокая вероятность ответного удара Ирана по Израилю, считает экс-советник по культуре посольства МИД РФ в Тунисе и Алжире Сергей Рудасёв.

«Единственное, что пока сдерживает США, — это то, что Иран в случае агрессии не задумываясь нанесет ракетный удар по Израилю. Запад учитывает этот фактор», — рассказал отставной дипломат изданию Украина.ру.

Но если Иран подвергнется атаке террористических банд исламистов, то вероятность удара по Израилю резко уменьшается.

Деньги для Украины

Для Вашингтона решение иранского вопроса в свою пользу стоит на повестке дня. Однако очевидно, что это приводит к конфликту с интересами России.

России не выгодно полное подчинение Ближнего Востока США, поскольку тогда она оказывается в окружении враждебных государств стран НАТО и их сателлитов наподобие Украины.

После победы над Ираном США смогут те свои ресурсы, которые сейчас вынуждены тратить на решение ирано-сирийского вопроса, бросить против РФ.

Первый кандидат на получение высвободившихся средств — Украина, которую сейчас США постепенно превращают в плацдарм для удара по Москве.

Выживание Украины в этой самоубийственной атаке не предусматривается, однако России может быть нанесен существенный урон.

Что делать России

Москве стоит проводить более активную политику на Ближнем Востоке, считает Александр Жилин.

«Мы не должны быть осажденной крепостью, мы должны организовать встречный бой. Я имею в виду не танки и бронетранспортеры, я имею в виду комплекс мер», — подчеркнул военный эксперт.

Он также отметил, что у России есть возможность работать по дипломатическим каналам с Турцией, Ираном и другими союзниками. Также необходимо объяснять Израилю позицию Москвы по ближневосточному урегулированию.

Однако одних слов недостаточно, необходимы последовательные жесткие действия в военной сфере, иначе никакого результата не будет, уверен Жилин.

«Друзья мои, если мы поставили три дивизиона С-400, и генерал Руцкой из Министерства обороны сказал: теперь небо на замке, так, ребята, оно должно быть на замке! Сколько мы самолетов агрессора сбили — израильских, американских, немецких, французских? Ноль! Сколько наших летательных аппаратов они сбили? Вот и всё!», — подчеркнул военный эксперт.

Конфликт на Ближнем Востоке только кажется неким далеким от Москвы процессом. На самом деле Россия всего в одном шаге от куда более горячего противостояния с Западом, нежели было до сих пор.

* Организации, запрещенные в РФ