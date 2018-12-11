В Сирии обнаружили семь массовых захоронений

Военнослужащие армии Сирии обнаружили семь массовых захоронений жертв террористов возле сирийского города Бу-Кемаль.

Об этом сообщает SANA.

Ранее сообщалось, что на окраине сирийского города Ракка были извлечены тела 516 человек из массового захоронения.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.