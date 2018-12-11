В Сирии обнаружили семь массовых захоронений 

Военнослужащие армии Сирии обнаружили семь массовых захоронений жертв террористов возле сирийского города Бу-Кемаль.
Об этом сообщает SANA.
Отмечается, что в них были найдены тела сотен неопознанных сирийцев, убитых боевиками террористической группировки «Исламское государство»*.
Ранее сообщалось, что на окраине сирийского города Ракка были извлечены тела 516 человек из массового захоронения.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.