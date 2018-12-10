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Сирийские СМИ опровергли сообщения о воздушной атаке на аэропорт Дамаска 

РИА Новости + ещё 12 1 час назад
Фото: РИА Новости
Опубликованная в воскресенье сирийскими государственными СМИ новость об отражении воздушной атаки на аэропорт Дамаска не соответствует действительности, передает телеканал Ikhbariya.
В воскресенье сирийское госагентство SANA, а также гостелеканалы Сирии Ikhbariya и Syria TV сообщили, что ПВО САР отразили атаку нескольких воздушных целей в небе над международным аэропортом Дамаска.
"Никакой атаки на аэропорт не было", — цитирует канал Ikhbariya источник в воздушной гавани сирийской столицы.
Он отметил, что движение самолетов в аэропорту обычное.
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