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Рухани приравнял Трампа к террористам 

Вести.Ru + ещё 3 4 часа назад
Фото: EPA
Президент Ирана Хасан Рухани приравнял президента США Дональда Трампа к террористам, сообщает кабельный телеканал "Аль-Маядин".
Такого сравнения Трамп был "удостоен" за решение о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной сделке.
"Выход Америки из ядерной сделки — это один из видов экономического терроризма против Ирана", — сказал Рухани, выступая в субботу на конференции глав парламентов Ирана, России, Китая, Турции, Пакистана и Афганистана. Мероприятие было посвящено борьбе с терроризмом.
Рухани добавил, что "Иран заплатил высокую цену за ликвидацию терроризма", борьба с которым продолжается и невозможна без объединения усилий. Иранский президент считает, что сейчас его страна сталкивается с терроризмом экономическим, адепты которого стремятся "углубить разногласия и проблемы в регионе".
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД. Трамп обещал не только вернуть прежние санкции, но и ввести новые в отношении Тегерана. В связи с этим Госдеп сообщил о намерении Вашингтона свести к нулю доходы Ирана от экспорта нефти. Новые санкционные меры вступили в силу 5 ноября и затрагивают в том числе иранский нефтяной сектор.
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