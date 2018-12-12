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Эрдоган анонсировал начало турецкое военной операции в Сирии 

Ведомости + ещё 11 25 минут назад
Фото: Reuters
Через несколько дней Турция начнет операцию на территории Сирии. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Таийп Эрдоган, передает агентство «Анадолу».
«Настало время воплотить в жизнь наше решение искоренить террористические группы к востоку от Евфрата», — сказал Эрдоган, добавив, что военная операция поспособствует политическому решению кризиса в Сирии.
Турецкий лидер напомнил, что президент США Дональд Трамп пообещал в течение месяца очистить этот район Сирии от бандформирований.
«Анкара надеется на выполнение этого обещания», — сказал Эрдоган.
По словам Эрдогана, на севере Сирии, что граничит с югом Турции, предпринимаются попытки создать зону, подконтрольную террористам.
Россия и Турция в сентябре договорились создать в сирийской провинции Идлиб демилитаризованную зону. Стороны должны были позволить радикальным боевикам покинуть территорию провинции. В ноябре ситуация в Идлибе обострилась. В конце ноября с территории демилитаризованной зоны боевики обстреляли провинцию Алеппо снарядами с отравляющими веществами. Российские военные обнаружили и уничтожили огневые позиции террористов.
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