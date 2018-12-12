Эрдоган анонсировал начало турецкое военной операции в Сирии

«Настало время воплотить в жизнь наше решение искоренить террористические группы к востоку от Евфрата», — сказал Эрдоган, добавив, что военная операция поспособствует политическому решению кризиса в Сирии.

Турецкий лидер напомнил, что президент США Дональд Трамп пообещал в течение месяца очистить этот район Сирии от бандформирований.

«Анкара надеется на выполнение этого обещания», — сказал Эрдоган.

По словам Эрдогана, на севере Сирии, что граничит с югом Турции, предпринимаются попытки создать зону, подконтрольную террористам.

Россия и Турция в сентябре договорились создать в сирийской провинции Идлиб демилитаризованную зону. Стороны должны были позволить радикальным боевикам покинуть территорию провинции. В ноябре ситуация в Идлибе обострилась. В конце ноября с территории демилитаризованной зоны боевики обстреляли провинцию Алеппо снарядами с отравляющими веществами. Российские военные обнаружили и уничтожили огневые позиции террористов.