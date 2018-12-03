Израильские послания через сирийское воздушное пространство: «громкая» атака без какого-либо ущерба

Прошло более двух месяцев с тех пор, как израильские силы совершили атаку, приведшую к крушению российского самолета. 29 ноября израильские самолеты снова совершили удары по объектам к югу от Дамаска . Ракеты были уничтожены за 20 минут. Чего добивался Тель-Авив? Возможно, хотел отвлечь внимание от нового раунда переговоров в Астане , считают авторы Al-Akhbar ( Ливан ).

За последние недели Израилю не удалось получить гарантии от Москвы , которые бы позволили им вернуться к ситуации, что сохранялась до падения российского самолета. С середины сентября враг не решался совершать новые нападения в Сирии , однако вчера мы оказались перед новым этапом российско-израильской и сирийско-израильской конфронтации после обстрела районов на юге страны. Похоже, что Тель-Авив намеревался провести «громкую» атаку, но без оперативных результатов.

Прошло два с половиной месяца с тех пор, как израильские силы совершили атаку объектов в городе Латакия, что привело к крушению российского самолета. С тех пор ситуация в воздушном пространстве Сирии изменилась. И Москва, и Тель-Авив полагались на «координирующий механизм», который позволил бы врагу «делать все, что он хотел». Дамаск в сотрудничестве с Тегераном пытался изменить данную ситуацию и показать, что за последние месяцы применялись новые формы противоракетной обороны, что привело к крушению израильского самолета в феврале.

После инцидента в Латакии Москва отменила предыдущие договоренности с противником. Она открыто отвергла прошлую формулу, а также новые израильские предложения. Эта новая непримиримость в отношениях между двумя сторонами препятствовала свободе передвижения ВВС противника. Вчера израильские самолеты совершили удары по объектам к югу от Дамаска. Две группы ракет, запущенных из-за пределов сирийского воздушного пространства, встретили противодействие системы противовоздушной обороны за 20 минут. Большинство ракет были сбиты, в то время как оставшиеся не смогли достичь ни одной военной цели. Части некоторых ракет ПВО упали на оккупированные территории — Эль-Кунейтру и Голаны. Обстоятельства новой атаки, которую Израиль неоднократно угрожал осуществить после того, как Сирия получила систему ПВО С-300, свидетельствуют о том, что израильские ракеты несли с собой многочисленные послания. Десятки ракет не были нацелены на конкретные объекты, как это было в прошлом. Для начала враг хотел подчеркнуть, что он не сдерживает свои действия и может продолжать реализацию своих планов на сирийской арене в отношении того, что называет красными линиями (присутствие Ирана / передача оружия Ливану), и что, несмотря на непримиримость России и отказ от любых новых договоренностей, он способен действовать так, чтобы это отвечало его интересам в области национальной безопасности.

Израильская эскалация, открывающая путь для возвращения напряженности на дипломатических и военных каналах связи, отняла внимание, которое было обращено в сторону казахстанской столицы, где состоялся одиннадцатый раунд переговоров. Этот последний раунд не принес ничего нового, на чем могло бы основываться урегулирование в Сирии. Вопреки заявлениям ООН о консенсусе в отношении состава конституционной комиссии, разногласия остались без четкого видения пути их разрешения в ближайшем будущем. Этот «провал» оставит дверь открытой на несколько месяцев (или, может быть, лет), вдобавок к 10 месяцам с момента принятия решения об образовании данного комитета в Сочи. Вероятно, этот вопрос перейдёт к новому спецпосланнику ООН, который в следующем году станет преемником Стаффана де Мистуры.

Нынешний же спецпосланник назвал недавний раунд переговоров в Астане упущенной возможностью сирийского народа ускорить создание надежной, сбалансированной и всеобъемлющей конституционной комиссии под руководством Сирии и направляемой ООН. Как он отметил в заявлении после участия в переговорах в казахстанской столице, де Мистура будет и впредь всеми силами преодолевать препятствия на пути создания конституционного комитета до намеченной даты 31 декабря 2018 года.

Стремление ООН дальше продвигать курс по созданию конституционного комитета получило холодный отклик со стороны стран-гарантов Астаны касательно решения этой проблемы. Большинство заявлений, сделанных после переговоров, были посвящены ситуации в Идлибе и его окрестностях и реализации там условий Сочинского соглашения. Напротив, Вашингтон поддержал сторону ООН, ожесточенно раскритиковав астанинский трек и, в частности, иранскую и российскую деятельность в рамках данного трека. В относительно быстро опубликованном заявлении Государственный департамент отметил, что на недавних переговорах не был составлен согласованный список членов конституционной комиссии и таким образом не удалось добиться прогресса в политическом процессе. Ведомство добавило, что эта инициатива, которая возникла в ходе переговоров в Астане и Сочи, зашла в тупик. По словам Госдепа, создание конституционной комиссии в Женеве и запуск ее работы к концу года имеют жизненно важное значение, а также должны получить широкую международную поддержку, в том числе четырехстороннего саммита в Стамбуле. Государственный департамент также заявил, что Россия и Иран продолжают использовать этот процесс («Астана»), чтобы отвлечь внимание от отказа режима (президента Сирии Башара Асада ) принять участие в политическом процессе, пояснив, что прийти к политическому процессу невозможно, если международное сообщество не возложит ответственность на Дамаск за достижение прогресса в этом отношении.

Эти беспрецедентные критические замечания американцев в адрес астанинского трека и заявление о необходимости возложить ответственность на Дамаск за препятствование ему, кажутся кульминацией процесса, который начался с момента замедления формирования конституционного комитета, что было отвергнуто Дамаском и Москвой. Это отражает позицию США, которая выступает против контроля России, Ирана и Турции над процессом формирования конституционной комиссии, которая стала ключом к политическому урегулированию. Это также контрастирует с отказом этих стран-гарантов вовлечь подготовленные США политические силы на востоке от реки Евфрат в переговоры в Астане и Сочи. В том же контексте следует рассматривать итоговое коммюнике на вчерашней встрече в Астане, когда впервые была сделана оговорка, что стороны выступают против всех попыток создать новую реальность на местах в Сирии под предлогом борьбы с терроризмом, а также сепаратистских повесток дня, направленных на подрыв суверенитета и единства территории Сирии. К этому нужно добавить заявления России и Турции, сделанные в отношении военного присутствия США на востоке Сирии.